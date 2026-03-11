快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天日前宣布要唱進香港啟德主場館，卻因29日生日場加場，宣布取消24日首場演出，並幫歌迷辦理退票，讓不少購買首場的歌迷大失所望，留言洗版砲轟。稍早五月天所屬相信音樂發文道歉，並表示特別籌備了3月24日彩排特別場，也就是原本購買當天演出的觀眾，可以直接進場欣賞40分鐘的彩排特別場。

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

相信音樂首先道歉：「取消3月24日演出，給該場次購票觀眾帶來的不便與困擾，我們深感抱歉，並致以最誠摯的歉意。」透露經多方溝通與努力，相信音樂特別籌備「MAYDAY 5525+1五月天｜回到這一天｜3.24彩排特別場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

​ 相信音樂表示，「我們在2026年3月24日當天未能為觀眾帶來全面的體驗，考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，齊聚啟德主場館，參與五月天5525+1 香港站 40分鐘的彩排特別場。」並再次為原定於2026年3月24日場次的觀眾所造成的不便與困擾，由衷致歉。 ​

相信音樂強調，此次彩排為免費活動，「有參加者或沒參加者均可獲得門票全數退款。」具體參與方式，座位安排及退票方案將於明日公佈，敬請關注特高娛樂、相信音樂。