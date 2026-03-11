楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人楊昇達和若綺愛情長跑12年，在2021年結為夫妻，2月初終於喜迎女兒「雪寶」誕生。如今愛女滿月，楊昇達11日也感性地在社群發文向老婆告白，坦言自己曾數度勸女方不要生孩子，直呼「為母則強太可怕了」。

▲楊昇達和若綺的女兒已經滿月。（圖／翻攝自Instagram／megaoyang）

為母則強！楊昇達心疼揭求子辛酸

楊昇達表示，自己認識若綺十多年，對方就像個溫暖的太陽，陪伴自己走過無數高低起伏，「一直知道妳想要生寶寶，無數次跟妳深聊到半夜，這不是個容易的決定，這是妳人生的夢想。」他雖然深信老婆會是個好媽媽，但卻又因心疼，數度阻攔，「天底下沒有一位媽媽在喊辛苦的，在各自的崗位上，沒日沒夜的揮灑著汗水與淚水。」

楊昇達也對若綺在求子路上的堅持感到敬佩，「從我寵愛的若綺妹妹，經歷了當媽媽懷孕生產的疲勞與辛苦，整個過程，若綺妳好棒、好優秀，全程沒聽妳講過任何不舒服，為母則強的若綺真的太可怕了，非常榮幸認識媽媽若綺2.0。」

▲楊昇達坦承自己曾勸若綺不要生孩子。（圖／翻攝自Instagram／megaoyang）

雪寶滿月了！新手爸爸楊昇達感性「把愛傳承」

楊昇達提到，在手術房聽到愛女洪亮哭聲的那刻，他與若綺雙手十指緊扣，相視而笑的瞬間雙雙熱淚盈眶，「雪寶的出現，讓我驚覺，老天讓我們相愛相殺磨練彼此十多年，就是為了這個任務。」他也體認到人生的意義正是「把愛傳承」。

如今迎來雪寶滿月，初為人父的楊昇達，由衷感謝妻子若綺當初選擇相信他、和他結為連理，「你們母女，就是我最大的感恩，永遠愛你們。」充滿洋蔥的告白文引來大票網友獻上祝福。