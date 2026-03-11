《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+打造全新實境秀《天機試煉場》找來49位命運術士進行對決，全集已經上架播出。回顧節目精彩賽事，其中出現在第8、9集的3組二對二競爭，找來神童、主廚鄭智善、著名醫生Yeo Esther擔任嘉賓，神童神準被算到家庭狀況與感情觀，最終留下電話給巫師雪花，鄭智善則是有機會在台灣開創事業，醫生Yeo Esther年收入破韓幣4千億，心中卻有遺憾，精準到位的分析，看得觀眾目瞪口呆。

▲《天機試煉場》神童家庭祕辛曝光。（圖／翻攝自Disney+）



Super Junior神童雖有著偶像團體光環，但其實已經與父母斷絕聯絡許久，巫師雪花精準說出：「為什麼媽媽對於錢這麼執著？」一語道出神童母親的問題，正是因為家庭關係不和睦，使得他對家庭非常嚮往，雪花再次語出驚人：「但你差點結婚。」他震驚到說不出話，雖然上一段姻緣沒能修成正果，但雪花建議「年紀小但成熟的女生」適合他，最後他留下自己的電話號碼，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）



主廚鄭智善參加《黑白大廚》後打開知名度，她過去曾與台灣餐廳聯名推出多個餐點，當她現身於《天機試煉場》，巫師建議她「在台灣開餐廳會更好」，讓她表情驚訝不已，此片段更在Threads上掀起熱議，台灣觀眾熱烈討論「鄭主廚要來台灣了？」雖只是節目內容，但光是片段公開，就已經造成台灣一陣轟動。

▲▼Yeo Esther年收入破韓幣4千億，卻被看出心中很孤獨。（圖／翻攝自Disney+）



《天機試煉場》找來各領域的佼佼者，其中還有夯遍韓國的知名女醫生Yeo Esther，她年收入破韓幣4千億，唯獨從小帶天命的巫師李素彬看出她很孤獨，罹患憂鬱症的她，其實活得很孤單，甚至詢問「老公會再婚嗎？」希望自己離開後，丈夫可以放下她再婚，李素彬告訴她：「妳再撐兩年，我聽到了笑聲。」她最終破涕為笑，握起拳頭承諾不再動輕生念頭，感性表示「有種去了趟身心科諮詢的感覺，但因為我去身心科時，因為都是醫學院的前輩、後輩，所以不能敞開心房」、「來到這裡跟你們聊聊，真的讓我得到很多安慰與鼓勵」。

《天機試煉場》透過一場場命運試煉，讓49位術士以直覺與洞察力正面對決，不僅考驗他們的占卜實力，也讓來賓在過程中重新審視自己的人生與內心。從神童被看穿家庭心結、鄭智善被點名與台灣有緣，到Yeo Esther在對談中釋放長久壓抑的情緒，每一段預測與交流都讓人看見命運與人生的不同面貌，也成為節目最令人難忘的瞬間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995