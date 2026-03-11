ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王星越深夜突PO半裸片
贏韓國現場「日人1舉動」超愛台灣
《逐玉》驚見台女星！58歲凍齡美翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 梁冪 張凌赫 織織 鮑正芳 廖慧珍 陸元琪 林柏宏

《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+打造全新實境秀《天機試煉場》找來49位命運術士進行對決，全集已經上架播出。回顧節目精彩賽事，其中出現在第8、9集的3組二對二競爭，找來神童、主廚鄭智善、著名醫生Yeo Esther擔任嘉賓，神童神準被算到家庭狀況與感情觀，最終留下電話給巫師雪花，鄭智善則是有機會在台灣開創事業，醫生Yeo Esther年收入破韓幣4千億，心中卻有遺憾，精準到位的分析，看得觀眾目瞪口呆。

▲▼《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）

▲《天機試煉場》神童家庭祕辛曝光。（圖／翻攝自Disney+）

Super Junior神童雖有著偶像團體光環，但其實已經與父母斷絕聯絡許久，巫師雪花精準說出：「為什麼媽媽對於錢這麼執著？」一語道出神童母親的問題，正是因為家庭關係不和睦，使得他對家庭非常嚮往，雪花再次語出驚人：「但你差點結婚。」他震驚到說不出話，雖然上一段姻緣沒能修成正果，但雪花建議「年紀小但成熟的女生」適合他，最後他留下自己的電話號碼，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）

▲鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）

主廚鄭智善參加《黑白大廚》後打開知名度，她過去曾與台灣餐廳聯名推出多個餐點，當她現身於《天機試煉場》，巫師建議她「在台灣開餐廳會更好」，讓她表情驚訝不已，此片段更在Threads上掀起熱議，台灣觀眾熱烈討論「鄭主廚要來台灣了？」雖只是節目內容，但光是片段公開，就已經造成台灣一陣轟動。

▲▼《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）

▲▼Yeo Esther年收入破韓幣4千億，卻被看出心中很孤獨。（圖／翻攝自Disney+）

▲▼《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店。（圖／翻攝自Disney+）

《天機試煉場》找來各領域的佼佼者，其中還有夯遍韓國的知名女醫生Yeo Esther，她年收入破韓幣4千億，唯獨從小帶天命的巫師李素彬看出她很孤獨，罹患憂鬱症的她，其實活得很孤單，甚至詢問「老公會再婚嗎？」希望自己離開後，丈夫可以放下她再婚，李素彬告訴她：「妳再撐兩年，我聽到了笑聲。」她最終破涕為笑，握起拳頭承諾不再動輕生念頭，感性表示「有種去了趟身心科諮詢的感覺，但因為我去身心科時，因為都是醫學院的前輩、後輩，所以不能敞開心房」、「來到這裡跟你們聊聊，真的讓我得到很多安慰與鼓勵」。

《天機試煉場》透過一場場命運試煉，讓49位術士以直覺與洞察力正面對決，不僅考驗他們的占卜實力，也讓來賓在過程中重新審視自己的人生與內心。從神童被看穿家庭心結、鄭智善被點名與台灣有緣，到Yeo Esther在對談中釋放長久壓抑的情緒，每一段預測與交流都讓人看見命運與人生的不同面貌，也成為節目最令人難忘的瞬間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

天機試煉場

推薦閱讀

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

14小時前

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

10小時前

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3/10 10:50

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

5小時前

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

14小時前

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

23小時前

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

23小時前

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

3/10 21:18

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

14小時前

啦啦隊長「低胸採草莓」穿超辣！一彎腰倒出上圍兇爆 深溝被1.3萬人看光

啦啦隊長「低胸採草莓」穿超辣！一彎腰倒出上圍兇爆 深溝被1.3萬人看光

7小時前

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

23分鐘前

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

10小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天
袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」

張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

看更多

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

9分鐘前0

張齡予爆出自己30歲最帥決定　連老公都不知情

23分鐘前32

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

45分鐘前0

韓1世代音樂劇演員爆性侵！　「利用權勢下手」教授人設崩壞

48分鐘前10

林襄、籃籃曝應援WBC心聲　淚謝中華隊：感動會放心裡很久

57分鐘前0

《天機試煉場》神準命中3來賓！神童家庭祕辛曝光、鄭智善被預言來台開店

1小時前0

消費松田聖子已故女兒遭轟　渣男星「下海當牛郎又失業」道歉關IG

1小時前56

郭書瑤親吐「撕公告內幕」　談管理費風波：這輩子做過最壞的事

2小時前0

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

3小時前22

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」
    14小時前4052
  2. 許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲
    10小時前3432
  3. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3/10 10:50165
  4. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    5小時前2021
  5. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    14小時前1810
  6. 織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思
    23小時前63
  7. 「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動
    23小時前107
  8. 張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉
    3/10 21:1841
  9. 周興哲爆不爽爸媽偏心金援哥哥開公司
    14小時前41
  10. 啦啦隊長「低胸採草莓」穿超辣！
    7小時前164
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合