韓1世代音樂劇演員爆性侵！　「利用權勢下手」教授人設崩壞

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓「第一代音樂劇演員」南慶周驚傳捲入性侵風波！他因涉嫌「利用權勢性交」遭警方調查，並已於上月移送檢方。南慶周雖全盤否認嫌疑，但消息仍震驚各界，警方也表示已掌握證據，正在深入調查中。

▲南慶周在音樂劇界耕耘多年，擁有崇高地位。（圖／翻攝自Next to normal宣傳照）

首爾方背警察署表示，現年62歲的南慶周因涉嫌「利用權勢性交」罪名，已於上個月正式以不拘留方式移送首爾中央地檢。據悉，受害人指稱南慶周在去年對其實施性犯罪，當時受害人因感到人身安全受到威脅，便撥打112報案中心檢舉。

警方在調查過程中，掌握了充足的資料與陳述，最終判定南慶周嫌疑成立，並將其移交檢方。目前南慶周本人的社群帳號已經全面關閉，雖然尚未發表正式官方立場，但他對警方否認相關嫌疑。

▲南慶周爆出利用權勢性侵。（圖／翻攝自YouTube）

南慶周與崔貞媛、朴嘉琳等人齊名，被公認為代表韓國的「第一代音樂劇演員」，在藝術圈擁有崇高地位。他自1994年憑藉音樂劇《波吉與貝絲》出道後，在長達40多年的舞台生涯中，擔任過《紅男綠女》、《媽媽咪呀！》、《芝加哥》等眾多大型代表作的主角，曾於2019年在第13屆大邱國際音樂劇節中獲得最佳男主角獎，對K-musical的推廣貢獻卓越。

除了舞台工作，他目前還在弘益大學表演藝術學系擔任副教授，春風化雨教育多位業界後進。如今爆出利用權勢的性醜聞，除了嚴重打擊其個人名譽，也對他目前所屬的學術單位造成了負面影響。