消費松田聖子已故女兒遭轟　渣男星「下海當牛郎又失業」道歉關IG

日本前演員前山剛久在去年底改名「真葉」轉戰公關界，近日因在YouTube重提與已故女星神田沙也加的往事，引發抨擊。他在10日透過Instagram宣布與老闆商談後，決定從男公關店「暫時退店」，並對引起的風波致歉。

▲神田沙也加輕生後，被挖出曾遭當時的男友前山剛久冷暴力、劈腿。（圖／翻攝自神田沙也加、前山剛久IG）

前山剛久10日發文致歉表示「非常抱歉」，透露這次退店是與老闆商量後的決定。對於未來的職涯安排，他僅語帶保留地提到「未來的進退將於日後向各位報告」，目前仍處於暫時離職的狀態。而他的Instagram帳號目前已關閉。

前山剛久1日出演老闆YUKIYA的YouTube節目，以「K小姐」暗示已故前女友神田沙也加，稱兩人僅交往兩個月。當時，YUKIYA脫口說：「才兩個月耶？在我們看來，才交往兩個月的女孩子突然就『砰』的一聲（去世）之類的……」而前山面對外界的指責，他竟表示：「被世人指責確實會沮喪，但就我的意見而言，就是『也沒辦法啊』之類的。」一番話隨即引發網友砲轟，該影片也轉為非公開。

▲▼前山剛久在YouTube影片中的言論遭炎上。（圖／翻攝自YouTube／YUKIYA TV【公式】）

除了言論冷漠，前山剛久更在影片中揭露當年交往動機，提到與神田沙也加的戀情是由女方主動提議，雖然曾拒絕過一次，但「考慮到未來的演員生涯」，最終決定與當時對象分手、改和神田交往。

此前，前山剛久在2021年因神田沙也加的逝世風波，停止演藝活動，2024年雖想復出舞台劇，同台女星卻因輿論而選擇退出，導致演出取消。後來，前山走投無路，才在2025年12月以「真葉」為名下海當牛郎。

