不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手翁鈺鈞拋開緋聞男友許志豪，與曾創下15分鐘直播，帶貨100萬元的鮮肉男星好友陳孟賢一起到北海道旅遊，還帶著其他同事相伴，大夥從雪地健行、拍照打卡到打雪仗，玩得不亦樂乎。陳孟賢笑說：「平常大家都在拚工作，好不容易有長假，就是要讓大家放風一下，才能再繼續拚。」

▲▼陳孟賢、翁鈺鈞是好友。（圖／全球巨星有限公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們還特地前往北海道知名的「世界最孤獨的樹」踩點，來回耗時6小時，陳孟賢直呼，銀白雪景搭配藍天與森林，美得像明信片，同事聽了也笑說：「這畫面根本可以直接當MV。」

除了看雪，雙方還不忘到海鮮市場大啖帝王蟹，巨大的蟹腳讓大家驚呼連連，紛紛拿起來拍照，翁鈺鈞笑說：「這隻蟹真的比我的臉還大，吃完感覺整個人都升級了。」

▲陳孟賢、翁鈺鈞招待工作夥伴前往北海道員工旅遊。（圖／全球巨星有限公司提供）

提到今年的工作計畫，陳孟賢表示：「這趟確實是員工旅遊，但回去之後大家要更努力。團隊放鬆完，接下來就要好好衝刺我的個人售票演唱會了。」翁鈺鈞則將舉辦專輯新歌發表會，也不忘向粉絲喊話：「新歌真的準備很久了，歡迎大家到現場搶先聽。」北海道之旅結束後，兩人便火速趕往印尼參加商演，行程工作滿檔。