大咖天后驚喜現身夜遊台北101！　「竟0人認出包圍」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「情歌天后」丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，新歌〈曾經如今〉MV特別在台北101取景，台北101是著名的地標，丁噹說：「很開心這次可以在台北101拍攝MV，是相當特別的經驗。有台北101加持下，希望〈曾經如今〉能再創佳績」。果真〈曾經如今〉自發行以來獲得多個數位榜冠軍。

▲丁噹推出新歌〈曾經如今〉。（圖／相信音樂提供）

MV在台北101的購物中心取景，安排在晚上非營業時間拍攝，沒有驚動民眾。難得能「夜遊101」，丁噹也相當興奮，MV一路拍到凌晨6點，平常早睡早起的丁噹笑說：「拍攝時間已經是從熟睡到平常起床的時間了！」因此過程中她得不斷打起精神，而丁噹提神的方式也很特別，是靠點涼感眼藥水讓自己保持清醒。

〈曾經如今〉由新生代創作歌手阿蘭AC詞曲創作，曾經的心動、付出與不捨，終究成了彼此生命中的一段過去。丁噹透露這首歌原本的demo是比較有節奏感的R&B，後來改為抒情版，自己在詮釋上透過情緒堆疊，來回錄了二次才完成。

▲丁噹MV在台北101購物中心取景。（圖／相信音樂提供）

此外，丁噹也將在3月15日下午三點現身高雄夢時代百貨的幸福廣場，出席「可以是朋友，現在是戰友】《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽」決賽，賽後再為歌迷簽專輯與《夜遊》夜未眠巡迴演唱會高雄場演唱會門票，更多相關資訊，請關注丁噹、相信音樂官方社群網站。