泰民成GD師弟！解約16天覓新東家　4月登科切拉創K-pop紀錄

男團SHINee成員泰民在上個月傳出被經紀公司BPM拖欠酬勞，於是選擇提前解約，還自掏腰包付薪水給團隊工作人員。事隔兩周，他在11日證實已覓得新東家，成為G-Dragon（GD）、宋康昊的同門師弟，4月更將受邀登上美國最大音樂節「科切拉（Coachella）」，創下首位韓國男個人歌手登台紀錄。

▲泰民11日傳出簽約新公司。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）

Galaxy Corporation於11日正式宣布與泰民簽下專屬合約，並表示：「我們將不遺餘力地給予全力支持，讓泰民卓越的藝術能力與本公司的頂尖技術相結合，發揮出協同效應。」未來泰民除了音樂創作，更預計參與結合機器人與人工智慧的全球企劃。

▲GD在2023年和Galaxy Corporation簽約。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn）

泰民在2024年離開效力已久的SM娛樂，加入BPM，但該公司後續接連爆出負面爭議，泰民也為此結束僅1年10個月的合作。據悉，泰民是以「結算金問題」等理由要求解約，雙方最終在達成協議後和平分手。

此次泰民換了新東家，首個重頭戲便是進軍美國最大規模音樂盛事「科切拉音樂節」，他預計在4月11日及18日登台，獻上該活動有史以來首個韓籍男個人歌手的舞台，寫下K-pop新歷史。