陸元琪才送別袁惟仁！　賣同款「靈堂OOTD」掀網討論

記者孟育民／台北報導

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》上週日（3/8）播出，於25-49歲收視高達1.53，在分眾排行中榮登週日綜藝節目收視冠軍。本週日（3/15）新一集播出，節目前進南台灣度假勝地墾丁錄影，因為這集錄影是在1月21日，剛好碰上「5566」成軍滿24週年，一開場蔡黃汝就祝賀主持搭檔們是「演藝圈的長青樹」，王仁甫也有感而發：「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事。」但下一秒他又補充：「能夠不解散，但是只有少人啦。」吃了誠實豆沙包的發言瞬間笑翻全場。

孫協志也分享心情：「這算是某一種堅持，有些團體吵著吵著就全沒了，像我們這樣可以維持下，小刀跟少偉我們大家感情其實都還是不變，只是工作的想法跟目標不太一樣，沒有對與錯的問題。」他們也特別向所有粉絲道謝：「謝謝56粉絲陪我們走過24年。」三人也希望《飢餓遊戲》有一天也能迎接24週年，但說完眾人不禁好奇到時他們幾歲，王仁甫也笑稱「到時那個年紀還能玩遊戲也很厲害」。

這一集來賓邀來許多熟面孔，包括白雲、Amanda、孫其君、妖嬌、彭曉彤、徐凱希，眾人一起錄影笑料百出。有一關進行遙控車「路邊停車」關卡，比賽誰能在最短時間內完成停車任務，蔡黃汝率先挑戰，孫協志當場爆料：「她明明有車有駕照，但最不會的就是路邊停車，曾經停了40分鐘還停不進去，還因此上過新聞。」沒想到蔡黃汝拿到遙控器後果然一如預期，車子完全不聽使喚，不但一路撞牆，甚至還逆向行駛。

看到蔡黃汝手忙腳亂，現場眾人開始七嘴八舌指導，有人教她「倒車入庫」，有人提醒「方向盤要反打」，讓她完全搞混「路邊停車」與「倒車入庫」的差別。眼看場面越來越混亂，大家乾脆勸她直接打電話叫拖吊車道路救援，王仁甫更臨時客串「道路救援人員」，還就地殺價接單，綜藝效果十足。由於挑戰時間拖太久，王仁甫忍不住喊暫停，就在混亂之際，遙控車突然衝向他腳邊直接撞上，讓他整個人跌倒在地。而王仁甫的誇張「綜藝摔」，卻被大家公認是現場的「馬路三寶」。更多精彩內容請鎖定中視週日晚間8點《飢餓遊戲》，每週六晚間8點中天娛樂台也會播出。

