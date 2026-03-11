賴雅妍突自爆「10年沒約會」！　理想型曝光...嘆：追我的都女生

▲ 賴雅妍5月將舉辦《26的妍唱會》讚聲演唱會。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

賴雅妍宣布將於5月22日舉辦個人首場正式售票演唱會《賴雅妍 26的妍唱會》，談到感情近況，她笑說自己已經超過10年沒有約會，目前身邊也沒有朋友介紹對象，「我現在都看SEVENTEEN 怦然心動。」談到理想型，她表示希望對方靈魂成熟、外型帥氣，但不能太有「爸爸感」，她笑說比較常被女生追求，但自己不會考慮，現在仍渴望戀愛，至於是否考慮凍卵，她則表示不排斥，「如果真的遇到靈魂很對的人，也有可能閃婚。」

▲ 賴雅妍自招超過10年沒約會。（圖／記者徐文彬攝）



這場演唱會其實被粉絲「敲碗」多年，賴雅妍笑說粉絲為了催生演唱會，想過各種方法，不只做布條許願，甚至有人跑到廟裡拜拜、到神社求御守，談到終於點頭開唱的原因，賴雅妍表示其實醞釀很久，團隊討論了一、兩年，「今年就覺得好像應該幹一點大事。」

為了演唱會，賴雅妍也開始進行體態與體能管理，希望能維持「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的狀態，同時提升體力與肺活量。她透露過去拍戲時曾認識鄭秀文，對方每天清晨4點就去跑山運動，讓她印象深刻，「她最常講一句話：我們中年婦女就是要很努力。」這句話也成了她激勵自己的座右銘，甚至練習翻滾、倒立等運動，希望在舞台上呈現更好的狀態。

歌單部分，她透露自己一直很敢挑戰別人的歌曲，過去就曾演唱過 江蕙 的經典歌曲〈家後〉，這次演唱會也特別挑選了「歌后級」的作品向前輩致敬，但表示這次不會有嘉賓，「這是我自己發起的演出，希望不要有別人插足在中間，只想跟粉絲用音樂交流。」她笑說，如果未來能站上更大的場地，再來邀請嘉賓一起同台。演唱會於12日上午啟售，購票請上寬宏售票。

