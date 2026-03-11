ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王星越深夜突PO半裸片
贏韓國現場「日人1舉動」超愛台灣
《逐玉》驚見台女星！58歲凍齡美翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 梁冪 張凌赫 織織 鮑正芳 廖慧珍 陸元琪 林柏宏

楊繡惠代誌大條！ 追求者「送槍」示愛 「狂奔回家」再拉黑

記者葉文正／台北報導

民視由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請楊繡惠、朱宇謀、蘿莉塔以及劉心語，分享愛情踩雷大集合！那些年我交往過的奇葩！其中楊鏽惠被被送槍最是驚悚。

▲ 劉心語(左起)、蘿莉塔、嚴立婷、梁赫群、楊繡惠 跟朱宇謀。（圖／民視提供）

▲ 劉心語(左起)、蘿莉塔、嚴立婷、梁赫群、楊繡惠 跟朱宇謀。（圖／民視提供）

楊繡惠自認是「人間清醒派」，強調只要追求者一旦與「黑社會」扯上關係便果斷分手。她回憶年輕時曾交往一位大方帥氣的男子，對方不僅出手闊綽、常在台下等她演出，讓她大受感動，怎料某次見面，對方聲稱要送她「寶貝」，打開盒子竟是一把手槍，當場嚇到心發冷，想到爸爸是名人，萬一被牽連就毀了，趕快找藉口說「媽媽叫我買藥」溜之大吉，回家立刻封鎖對方，從此人間蒸發。

▲ 劉心語(左起)、蘿莉塔、嚴立婷、梁赫群、楊繡惠 跟朱宇謀。（圖／民視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 楊繡惠碰上道上兄弟最是擔心害怕。（圖／民視提供）

朱宇謀自爆以前是戀愛腦，直到遇上「偽乖乖牌」渣女才徹底清醒。曾經跟一位單純的銀行員交往，對方黏到爆，訊息沒秒回就連環轟炸，他還覺得被重視很可愛。沒想到後來竟在女生家發現別人的男用內褲，對方還瞎扯是醫生叫她穿寬鬆點。 到朋友傳來截圖，他才驚覺自己被劈腿，女生狂確認他的行程根本不是因為愛，而是要確定他「真的在忙」，她才好放心去約會。

蘿莉塔坦言自己也是「戀愛腦」，一旦投入感情就不想分手，就算遇到媽寶也照樣苦撐。她曾和小 7 歲的弟弟交往，對方經濟不獨立到要跟媽媽伸手，月底只能啃吐司。為了體貼對方改走平價約會，沒想到前男友自尊心碎裂，反過來暴怒質疑蘿莉塔看不起人，後來是男方承受不住壓力先閃人。

劉心語自認感情經驗不多，之前有段長達八年的感情，本來兩人都快論及婚嫁了，沒想到男方竟然是個「慣性劈腿犯」。在這段關係中劉心語一再心軟原諒，直到最後真的心碎、受不了了，才終於狠下心提分手，之後下定決心把所有心思都放在工作賺錢上，不再花精力經營感情生活。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊鏽惠

推薦閱讀

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

11小時前

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

6小時前

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3/10 10:50

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

11小時前

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

2小時前

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

20小時前

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

19小時前

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

21小時前

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

10小時前

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

6小時前

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

6小時前

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

8小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天
袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」

張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

看更多

徐若瑄哽咽謝母獨自養大3孩子　和賈靜雯.林心如嗨唱〈敬女人〉

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

9分鐘前0

不是許志豪！　翁鈺鈞遭直擊「與百萬鮮肉直播王」甜蜜同遊北海道畫面曝

38分鐘前0

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

52分鐘前10

大咖天后驚喜現身夜遊台北101！　「竟0人認出包圍」原因曝光

55分鐘前0

陸元琪才送別袁惟仁！　賣同款「靈堂OOTD」掀網討論

1小時前0

賴雅妍突自爆「10年沒約會」！　理想型曝光...嘆：追我的都女生

1小時前0

泰民成GD師弟！解約16天覓新東家　4月登科切拉創K-pop紀錄

1小時前0

康康揭胡瓜私下真面目！　曾合作3大綜藝天王...張菲被叫「魷魚」原因曝

1小時前0

陳詩媛回味「挺6月孕肚試婚紗」　吐真實心聲：計畫趕不上變化

1小時前0

楊繡惠代誌大條！ 追求者「送槍」示愛 「狂奔回家」再拉黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」
    11小時前4052
  2. 許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲
    6小時前3231
  3. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3/10 10:50165
  4. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    11小時前1810
  5. 獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身
    2小時前81
  6. 織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思
    20小時前63
  7. 「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動
    19小時前107
  8. 張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉
    21小時前41
  9. 周興哲爆不爽爸媽偏心金援哥哥開公司
    10小時前41
  10. 許維恩術前飛杜拜！狂拍比基尼照
    6小時前167
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合