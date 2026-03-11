康康揭胡瓜私下真面目！　曾合作3大綜藝天王...張菲被叫「魷魚」原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會即將在21、22日榮耀回歸台北流行音樂中心（北流），主持人依然由胡瓜、康康、歐弟攜手擔綱；不過康康的《綜藝一級棒》每週六與胡瓜的《週末最強大》對打，兩人關係「亦敵亦友」，對此他說：「我跟瓜哥不會有瑜亮情節，畢竟我們是隔代，而且我一直把他當成偶像，感謝他不嫌棄地把我帶在身邊。」

▲康康合作過張菲、胡瓜、吳宗憲。（圖／萬星傳播提供）

康康和張菲、胡瓜、吳宗憲三大綜藝巨頭都合作過，張菲要求完美，節目錄完會重看，看完不滿意要重錄，有時候重錄的內容又完全不一樣：「所以菲哥有一個外號叫『魷魚（猶豫）先生』，因為太求好心切了。」吳宗憲跟張菲則相反：「他不彩排，凡事講求速度，以臨場反應為主、腥羶色為輔，效果最重要的，所以深受年輕人喜歡。」

至於胡瓜，康康說：「瓜哥是這兩位大哥的綜合體，他要編要導還要演，如果可以做到90分，他絕對不會只要80分。因為菲哥算是瓜哥的師父，所以瓜哥很多表演邏輯都跟菲哥很像；而我從小看瓜哥節目長大，所以他很多表演邏輯，我都非常清楚。」

▲歐漢聲將出席鑽石舞台演唱會。（圖／萬星傳播提供）

在康康眼中，胡瓜非常刻苦耐勞：「我不知道是不是客家人的原因，一般人像他這個年紀，很多事情都讓小弟去做就好，可是他不是；例如他已經有好幾個節目了，還要去當YouTuber；拍YouTube也可以錄一些簡單的，可是他要去爬山坐船、高空彈跳；現在還做『鑽石舞台之夜』幫弱勢團體募款，我覺得他很辛苦、我相當佩服。」而胡瓜在演藝圈也是出了名的熱心提攜後進，「瓜哥會把我們的特色、專長，編在節目裡面讓我們發揮，他是一個非常好的大哥。」

歐弟也附和：「瓜哥在做善事這方面不是開玩笑的，因為他已經資助『十方啟能中心』3、40年的時間了，可以把一件好事做得這麼徹底，非常不容易，不管他演藝工作有多忙，他都還是堅持，這點是他讓我感到佩服、我也不斷在學習的一件事。」演唱會門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。