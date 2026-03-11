邱鋒澤被困情感傷痛！　帶前任物品約見網友

▲ 邱鋒澤推出新單曲《脫臼 Out of place》。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手邱鋒澤推出新單曲《脫臼 Out of place》，並攜手歌手大穎DIOR首次合作演唱，歌曲以「脫臼」作為情感隱喻，描繪人在愛情與關係中經歷傷痛後，看似復原卻始終無法回到原位的情感狀態，邱鋒澤表示希望不只是一首關於情傷的歌曲，而是一首能讓人重新理解自己情感經歷的作品，「有些傷也許永遠不會完全消失，但也正是因為這些經歷，才慢慢塑造了現在的我們。」

邱鋒澤攜手大穎DIOR首次合作演唱。



MV中，邱鋒澤與大穎飾演被困在情感傷痛裡的男女，透過網路約見面，並帶著前任的各種物品，從衣服、卡片、鞋子、鑰匙到口紅，甚至逐漸詭異的刮鬍刀、一段錄音、咬過的蘋果。兩人在餐桌前的互動，透過這些逐漸令人毛骨悚然的物品，成功呈現角色的傷痛與錯位感。

談到首次實際合作，邱鋒澤笑說：「第一次見到大穎本人就發現她真的很瘋、很有趣，一整天都很有能量。」大穎也分享：「跟鋒澤學到很多音樂上的建議，MV雖然呈現的是哀傷情緒，但幕後很好玩，全程笑聲不斷。」

