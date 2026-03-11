日本女神藤原櫻睽違8年有喜了！　5月登台開唱嗨喊：每天都要按摩

▲ 日本影歌視三棲女歌手藤原櫻睽違8年來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

日本影歌視三棲女歌手藤原櫻睽違8年來台，將於5月3日在Legacy Taipei舉辦「藤原櫻 Live in Taipei 2026」，她表示這是自己第一次在Legacy Taipei演出，很多日本歌手都曾在這裡表演，所以一直很想去看看，「能久違地在台北開唱真的非常期待！」

藤原櫻不但是創作歌手，同時也在電視、電影、電台DJ中演出，在音樂之外的領域同樣大放異彩，融合民謠、藍調、爵士與流行的音樂風格，加上極具辨識度的低沉聲線，讓她在日本樂壇建立出無可取代的位置。然而，持續創作與演出的過程，等於是把10年當作25年般密集工作，再加上耳朵與喉嚨的不適，以及自我要求過高，讓她一度停止音樂活動並重新思考「為什麼要唱歌」，試著重新找回音樂最純粹的意義。

此次的演唱會，以「藤原櫻」為名，如同象徵全新的自我歸來，關於演出內容，她透露上次在台灣的舞台是自彈自唱的形式，但這次會和樂團成員一起演出，會是一場全新的LIVE體驗，兩把吉他、一把小提琴加上貝斯的Acoustic編制，希望大家能從中享受到與原曲截然不同的編曲風格。



多年後再訪台，藤原櫻也開心說道：「這次到台灣，每天都要去按摩！還有想吃好吃的小籠包，也想去市場邊走邊吃美食！過去曾到台灣旅遊過，原本就是我非常喜歡的地方，還記得上次演出結束後和粉絲們聊天，感受到大家的溫柔和溫暖，讓我更喜歡台灣了，所以能再次見面真的好期待！請大家也多聽聽新專輯，並期待演唱會的到來！」門票將於14日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統。

