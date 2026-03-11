陳詩媛回味「挺6月孕肚試婚紗」　吐真實心聲：計畫趕不上變化

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG公開一段自己挺著6月孕肚拍婚紗照的影片，同時也有感而發表示：「計畫總是趕不上變化。」

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過陳詩媛分享的影片可見到，她換上一件純白婚紗，並開心地對著鏡頭展示身上的巧思，同時也得意地詢問大家：「看不出來我的肚子吧！」她向粉絲揭密，這件婚紗之所以能完美修飾孕肚，關鍵就在於腰間的特殊設計，「因為它這邊故意做那個立體花。」看著鏡中穿上婚紗的自己，陳詩媛忍不住讚嘆「這件很漂亮」，難掩將步入禮堂的喜悅。

▲陳詩媛挺孕肚試婚紗。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

談及挺孕肚試婚紗的過程，陳詩媛坦言確實會面臨一些難題，因為懷孕的身形會受限制，導致適合的款式相對減少，「所以可以選擇就會變少。」然而，樂觀的她笑稱，正因為能挑的款式縮小，自己反而可以在這選擇裡面選出最喜歡的就好，「像我這種選擇障礙人就很適合！」

▲陳詩媛挺孕肚試婚紗。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛透露，她覺得懷孕穿婚紗不太會不舒服。至於為何能如此自在？她則指出「因為它其中很多腰線都是在肚子上面」，同時也不忘拿自己嬌小的身材開玩笑，「可能是因為我很矮」，所以挑選禮服時本就會選擇腰線比較高的剪裁，完美避開對孕肚的壓迫感。最後，她更在文末有感而發表示：「雖然計畫總是趕不上變化～～但在變化之中找到特別的地方也蠻有趣的。」