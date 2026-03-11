串流收視週榜／《逐玉》爆紅！盤點5新劇　WBC熱潮《KANO》神回歸

記者陳芊秀／綜合報導

台灣3月的串流戲劇、電影新上架作品相當多元，讓邁入春天的時節出現了全新的追劇熱潮！首先是陸劇《逐玉》橫掃多個國家地區收視熱榜，泰劇《轉學來的女生：重啟》首播收視直衝Netflix全球榜，隨著WBC世界棒球經典賽再掀觀賽熱，台灣電影《KANO》上架串流也吸引影迷回味，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

《逐玉》爆紅海外！台港新泰奪冠還衝進南韓

▲《逐玉》海外收視成績亮眼。（圖／翻攝自微博）

陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，《虛顏》《九重紫》曾慶傑執導，描述殺豬少女意外救回落難重傷的美男子，展開先婚後愛的愛情故事。該劇在台灣開播後收視一飛沖天，在Netflix上線隔天就奪下收視冠軍，且連續4天收視第一，同時在亞洲、中南美洲共19個國家地區都進入熱門前10名，連海外劇很難進熱門榜的南韓，都已經連續3天收視第6名，此外泰國、菲律賓也是熱門劇集。同時該劇也在台灣iQIYI同步播出，上線首週收視第2名。

她回來了！《轉學來的女生：重啟》

▲《轉學來的女生：重啟》。（圖／翻攝自X）

驚悚校園泰劇《轉學來的女生：重啟》（Girl From Nowhere The Reset）是繼前兩季《轉學來的女生》後重新開拍的新作，女主角由貝琪阿姆斯壯主演。該劇在Netflix上線，以週更1集方式播出，第一集觀看次數高達210萬次，位居Netflix非英語節目週榜第5名，在泰國上線隔天就收視冠軍，不僅在泰國當地，該劇在亞洲、美洲圈共18個國家地區都衝進熱門週榜前10名，展現驚人的跨文化擴散力。

▲《轉學來的女生：重啟》開播僅更新1集，觀看次數高達210萬，Netflix全球非英語榜第5名。（圖／翻攝自X）

2法律劇大車拚！柳演錫《神與律師事務所》

▲兩部法律韓劇熱播。（圖／翻攝自韓網）

南韓近年以律師為主題的劇集一檔接一檔，新開播的《神與律師事務所》，由柳演錫搭檔李絮主演，描述能看到鬼神的律師「申二朗」，因緣際會開始為鬼魂發聲，在Hami Video上線首週平台收視第2名。另一部《榮耀：她們的法庭》是描述為性犯罪被害者辯護的律師事務所的故事，李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，除了高居My Video第一名，也在iQIYI進入熱門第9名。

WBC燒出棒球魂《KANO》看起來

▲2014年台灣電影《KANO》串流再掀收看熱潮。（圖／My Video提供）

《KANO》是2014年上映的台灣電影，電影時代背景設定在1931年大日本帝國下的台灣，一支由原住民、日本人與漢人所組成的嘉義農林棒球隊，在日本教練近藤兵太郎指導下，拿下全島冠軍並遠征第17屆夏季甲子園大會的故事。《KANO》票房當時創下3.4億元，這次適逢WBC世界經典棒球賽開打，再度勾引台灣觀眾的棒球魂，電影上架My Video後奪下收視排行第3名，再度驗證神作歷久不衰的魅力。

愛情韓劇《在你燦爛的季節》

▲《在你燦爛的季節》。（圖／翻攝自韓網）

《在你燦爛的季節》由李聖經與蔡鍾協主演，描述因意外而失去聽力和記憶的男動畫師，遇見了如救贖般的女時裝設計師後，兩人展開一段療癒的愛情故事。該劇在Disney+上架以來，收視持續穩居亞軍，僅次於韓綜《天機試煉場》。

【台灣8串流平台收視】



Disney+／收視前4強必追！《凶宅專賣店》完結仍熱播

▲Disney+熱播前4名作品（3/2-3/8，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《拜託了冰箱》奪冠

▲friDay影音收視週榜（3/2-3/8）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》首播奪第2

▲Hami Video收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《成何體統》霸榜3週《逐玉》第2

▲iQIYI收視週榜（3/2-3/8）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《百分之一相對論》霸榜中

▲LINE TV收視週榜（3/2-3/8）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜2週

▲MyVideo收視週榜（3/2-3/8）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《逐玉》開播5天週榜第2

▲Netflix收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Netflix）

公視+／《浩克慢遊》霸榜第3週

▲公視+收視週榜（3/2-3/8）。（圖／公視+提供）