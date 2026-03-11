ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王星越深夜突PO半裸片
贏韓國現場「日人1舉動」超愛台灣
《逐玉》驚見台女星！58歲凍齡美翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 梁冪 張凌赫 織織 鮑正芳 廖慧珍 陸元琪 林柏宏

串流收視週榜／《逐玉》爆紅！盤點5新劇　WBC熱潮《KANO》神回歸

記者陳芊秀／綜合報導

台灣3月的串流戲劇、電影新上架作品相當多元，讓邁入春天的時節出現了全新的追劇熱潮！首先是陸劇《逐玉》橫掃多個國家地區收視熱榜，泰劇《轉學來的女生：重啟》首播收視直衝Netflix全球榜，隨著WBC世界棒球經典賽再掀觀賽熱，台灣電影《KANO》上架串流也吸引影迷回味，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

《逐玉》爆紅海外！台港新泰奪冠還衝進南韓

▲▼串流收視週榜（3/2-3/8）。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博、My Video提供）

▲《逐玉》海外收視成績亮眼。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，《虛顏》《九重紫》曾慶傑執導，描述殺豬少女意外救回落難重傷的美男子，展開先婚後愛的愛情故事。該劇在台灣開播後收視一飛沖天，在Netflix上線隔天就奪下收視冠軍，且連續4天收視第一，同時在亞洲、中南美洲共19個國家地區都進入熱門前10名，連海外劇很難進熱門榜的南韓，都已經連續3天收視第6名，此外泰國、菲律賓也是熱門劇集。同時該劇也在台灣iQIYI同步播出，上線首週收視第2名。

她回來了！《轉學來的女生：重啟》

▲▼串流收視週榜（3/2-3/8）。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博、My Video提供）

▲《轉學來的女生：重啟》。（圖／翻攝自X）

驚悚校園泰劇《轉學來的女生：重啟》（Girl From Nowhere The Reset）是繼前兩季《轉學來的女生》後重新開拍的新作，女主角由貝琪阿姆斯壯主演。該劇在Netflix上線，以週更1集方式播出，第一集觀看次數高達210萬次，位居Netflix非英語節目週榜第5名，在泰國上線隔天就收視冠軍，不僅在泰國當地，該劇在亞洲、美洲圈共18個國家地區都衝進熱門週榜前10名，展現驚人的跨文化擴散力。

▲▼串流收視週榜（3/2-3/8）。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博、My Video提供）

▲《轉學來的女生：重啟》開播僅更新1集，觀看次數高達210萬，Netflix全球非英語榜第5名。（圖／翻攝自X）

2法律劇大車拚！柳演錫《神與律師事務所》

▲▼串流收視週榜（3/2-3/8）。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博、My Video提供）

▲兩部法律韓劇熱播。（圖／翻攝自韓網）

南韓近年以律師為主題的劇集一檔接一檔，新開播的《神與律師事務所》，由柳演錫搭檔李絮主演，描述能看到鬼神的律師「申二朗」，因緣際會開始為鬼魂發聲，在Hami Video上線首週平台收視第2名。另一部《榮耀：她們的法庭》是描述為性犯罪被害者辯護的律師事務所的故事，李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，除了高居My Video第一名，也在iQIYI進入熱門第9名。

WBC燒出棒球魂《KANO》看起來

▲▼《KANO》。（圖／My Video提供）

▲2014年台灣電影《KANO》串流再掀收看熱潮。（圖／My Video提供）

《KANO》是2014年上映的台灣電影，電影時代背景設定在1931年大日本帝國下的台灣，一支由原住民、日本人與漢人所組成的嘉義農林棒球隊，在日本教練近藤兵太郎指導下，拿下全島冠軍並遠征第17屆夏季甲子園大會的故事。《KANO》票房當時創下3.4億元，這次適逢WBC世界經典棒球賽開打，再度勾引台灣觀眾的棒球魂，電影上架My Video後奪下收視排行第3名，再度驗證神作歷久不衰的魅力。

愛情韓劇《在你燦爛的季節》

▲▼串流收視週榜（3/2-3/8）。（圖／翻攝自韓網、臉書、微博、My Video提供）

▲《在你燦爛的季節》。（圖／翻攝自韓網）

《在你燦爛的季節》由李聖經與蔡鍾協主演，描述因意外而失去聽力和記憶的男動畫師，遇見了如救贖般的女時裝設計師後，兩人展開一段療癒的愛情故事。該劇在Disney+上架以來，收視持續穩居亞軍，僅次於韓綜《天機試煉場》。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／收視前4強必追！《凶宅專賣店》完結仍熱播

▲Disney+熱播前4名作品（3/2-3/8，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+熱播前4名作品（3/2-3/8，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《拜託了冰箱》奪冠

▲▼friDay影音收視週榜（3/2-3/8）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（3/2-3/8）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》首播奪第2

▲▼Hami Video收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《成何體統》霸榜3週《逐玉》第2

▲▼iQIYI收視週榜（3/2-3/8）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（3/2-3/8）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《百分之一相對論》霸榜中

▲▼LINE TV收視週榜（3/2-3/8）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（3/2-3/8）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜2週

▲▼MyVideo收視週榜（3/2-3/8）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（3/2-3/8）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《逐玉》開播5天週榜第2

▲▼Netflix收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（3/2-3/8）。（圖／Netflix）

公視+／《浩克慢遊》霸榜第3週

▲▼公視+收視週榜（3/2-3/8）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（3/2-3/8）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

推薦閱讀

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

9小時前

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

4小時前

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3/10 10:50

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

9小時前

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

18小時前

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

17小時前

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

19小時前

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

8小時前

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

4小時前

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

5小時前

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

6小時前

許維恩遭爆雙乳全切！親揭真相「只切左側」　右胸裝假體求對稱狂笑：一個一個切

許維恩遭爆雙乳全切！親揭真相「只切左側」　右胸裝假體求對稱狂笑：一個一個切

5小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天
袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」

張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

看更多

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

邱鋒澤被困情感傷痛！　帶前任物品約見網友

14分鐘前0

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

19分鐘前0

張秀卿開唱為這件事「突公開點名Selina」：打五折不要打骨折

23分鐘前0

日本女神藤原櫻睽違8年有喜了！　5月登台開唱嗨喊：每天都要按摩

51分鐘前0

串流收視週榜／《逐玉》爆紅！盤點5新劇　WBC熱潮《KANO》神回歸

1小時前0

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

1小時前52

啦啦隊長「低胸採草莓」穿超辣！一彎腰倒出上圍兇爆 深溝被1.3萬人看光

2小時前0

于美人現身力挺張秀卿「痛到無法彎腰」　記者會一半…突緊急送醫

2小時前0

動物版《阿凡達》萌翻！皮克斯神作《狸想世界》票房寫新皮克斯紀錄　瘋狂旅程大開腦洞

2小時前21

李多慧中空跳舞到一半「黑衣男突闖入鏡頭」！他愣住⋯真實反應全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」
    9小時前4052
  2. 許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲
    4小時前3226
  3. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3/10 10:50165
  4. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    9小時前1810
  5. 織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思
    18小時前63
  6. 「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動
    17小時前107
  7. 張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉
    19小時前41
  8. 周興哲爆不爽爸媽偏心金援哥哥開公司
    8小時前41
  9. 許維恩術前飛杜拜！狂拍比基尼照
    4小時前145
  10. 快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列
    5小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合