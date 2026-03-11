ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張秀卿開唱為這件事「突公開點名Selina」：打五折不要打骨折

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿去年在台南舉辦出道以來首次個人大型演唱會，締造票房佳績，她決定今年7月11日在同個場地大台南會展中心加碼開唱，去年她開唱一口氣邀請7位圈內好友助陣，甚至連綜藝天王吳宗憲都無酬力挺，有朋友建議她這次可以少請幾位嘉賓，多一點她自己演唱的橋段，今年她表示還在思考嘉賓人選，不過最希望能請到的竟是Selina。

▲▼張秀卿 【辣妹駕到2演唱會】記者餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲張秀卿今年將度在台南開唱。（圖／記者黃克翔攝）

Selina和張秀卿過去曾合照過，Selina的爸爸媽媽去年還現身力挺張秀卿演唱會，不過Selina自從有了2歲多的兒子「小腰果」後，除了偶爾出席記者會、上節目，已經鮮少登台演出。張秀卿一說完Selina名字，立刻又補：「可是她不知道會不會很貴，希望Selina有看到，可以算便宜一點這樣。」

張秀卿還對著鏡頭喊話：「可以嗎？有這個榮幸嗎？Selina，姐姐呼喚你了，我們那天可以組個團，歡迎你喔，謝謝你。」幽默表示：「打個五折就好，不用骨折！」

▲▼張秀卿、Selina。（圖／翻攝Selina IG）

▲張秀卿許願能請到Selina一起演出。（圖／翻攝Selina IG）

張秀卿老公去年就大力支持老婆開唱，今年更是在高鐵、高速公路、便利商店等處砸重金打廣告，粗估已經花了上千萬元，還身兼張秀卿的體態管理師，每天早上七點就叫她起床運動，還會陪她去打網球、跑步、上健身房、買保健食品等，她還驕傲表示不用為演唱會「禁慾」，自豪：「我還是很千變萬化的。」

▲▼ 張秀卿 【辣妹駕到2演唱會】記者餐會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張秀卿談到新歌〈歌壇〉忍不住淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張秀卿 【辣妹駕到2演唱會】記者餐會。（圖／記者黃克翔攝）

而張秀卿今天也在記者會上演唱新歌〈歌壇〉，看到MV中的舊照經由AI技術栩栩如生，讓張秀卿情緒潰堤，直呼不能看著MV，歌曲敘述她出道46年的星路歷程，讓張秀卿在錄音室情緒大崩潰的哭到不行，「原本以為自己要窮苦一生，怎料一曲車站竟翻轉人生，因此新歌〈歌壇〉正是為了演唱會而量身訂製的，對我來說有著很深的意義！」演唱會門票於Ticket Plus遠大售票系統、ibon熱賣中。

