獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

記者孟育民／台北報導

人氣SWAG直播主「葡萄」擁有廣大粉絲，在平台成績也是名列前茅，原本是一名保險業務的她，目前已加入4年多，接受《ETtoday星光雲》訪問，談及加入的契機，她說當時因為疫情沒辦法見客戶，又欠下巨額卡債，在朋友推薦下誤打誤撞進入，「我當時只抱持一個月有1萬塊就很開心了，沒想到第一個月就有3萬，第二個月就有20萬台幣，現在就更可觀了，我目前最多有到粉絲一天儲值一百萬台幣，很感謝當時的自己有撐下來。」她目前持續在耕耘，已經成功買房，相當驚人！

▲葡萄人氣超旺，還被平台招待出國。（圖／本人提供）



談到直播尺度，葡萄笑稱自己其實算是「小綿羊型」，不像部分直播主會全裸演出。她表示自己多半以性感內衣或睡衣舞蹈為主，「我不太會露點，但有時候真的玩得太嗨，可能會不小心放福利。」她也坦言，直播時會依照氣氛互動，「但我不是粉絲叫我做什麼就一定會做。」

▲葡萄偶爾會放送粉絲福利。（圖／本人提供）

葡萄透露，偶爾也會與粉絲近距離互動、見面吃飯，但也曾遇過讓她不舒服的情況。她分享，有一次與粉絲見面時，因為自己戴牙套需要清理，便先到廁所整理，沒想到對方竟一路尾隨到女廁門口。當時她在廁所停留較久，對方甚至敲門關心。葡萄回憶，自己走出來後，對方還伸手摸她的臉關心狀況，這樣過於親密的舉動讓她有些嚇到。她坦言，與粉絲互動本來是很開心的事情，但經歷過這次事件後，也提醒自己在與粉絲見面時要更加注意安全與界線，學會保護自己。

▲葡萄學會保護自己。（圖／本人提供）

對於外界對成人平台貼上標籤，葡萄則平常心說：「現在這個社會真的沒那麼封閉，我又沒幹嘛，我只是在做我想做的事情。」不過她坦言還沒告知家人，也並不排斥讓人知道，「真正在賺錢的是我自己，未來生活的也是我自己在過，我會不定時請爸媽出國。」

▲葡萄對於外界標籤平常心。（圖／本人提供）



談到未來規劃，葡萄也感謝一路以來粉絲的支持，讓她沒有因為外界的閒言閒語而受到太大影響，目前在平台上的排名依舊維持前幾名。她表示，自己今年最大的目標不只是經營個人成績，更希望能幫助到其他女孩一起成長。





