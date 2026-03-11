李多慧中空跳舞到一半「黑衣男突闖入鏡頭」！他愣住⋯真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊女神李多慧憑藉精湛舞技圈粉無數，她也經常在社群網站分享熱舞影片。近日有趣的是，她再度上傳了一段在走廊上賣力熱舞的短片，未料跳到一半，身後的門邊卻突然出現了一位黑衣男闖入鏡頭，讓不少粉絲頓時嘴角失守。

▲李多慧在走廊上賣力熱舞。



畫面中，可以看到李多慧站在明亮的長廊中央，上半身穿著一件淺粉色的長袖針織短版上衣，中空剪裁出大方展露出螞蟻腰與平坦小腹；下半身則是搭配一件深灰色的緊身低腰牛仔褲，隨著她靈活的舞步扭動，完美勾勒出曼妙曲線，散發出難以抵擋的魅力。

▲李多慧穿中空上衣。



正當李多慧對著鏡頭露出甜美燦笑，全神貫注地跳舞時，意外插曲就在此時發生了！只見原本空無一人的走廊盡頭，她後方的門邊突然冒出一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色制服的警衛，就這樣毫無預警地闖入鏡頭。沉浸在舞蹈的她完全沒有察覺到背後異狀，依然對著鏡頭熱舞，形成了搞笑對比。

▲▼李多慧後方突然有黑衣男闖入鏡頭。



這名意外入鏡的警衛站在門口，愣在原地看了幾秒鐘後，便默默地轉身退回門後，消失在畫面中。而畫面前方的李多慧從頭到尾都保持著專業笑容，雙手還開心地比劃，完全沒有受到這段小插曲的影響。