于美人現身力挺張秀卿「痛到無法彎腰」　記者會一半…突緊急送醫

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿去年在台南舉辦出道以來首次個人大型演唱會，締造票房佳績，她決定今年7月11日在同個場地加碼開唱，好友于美人今（11日）也現身記者會，不過她一登台卻是穿著球鞋，走路也一跛一跛，甚至在記者會還沒結束，就直奔去看醫生。

▲于美人帶傷力挺好友張秀卿。（圖／記者黃克翔攝）

于美人打趣說，為了替張秀卿伴舞才「背部拉傷」，張秀卿看到穿球鞋的她還虧：「妳怎麼今天這麼矮。」還力拱于美人來演唱會伴舞，讓于美人直呼：「饒我一命吧。」

事後于美人透露，是前天為了節目練舞才受傷閃到，本來以為「忍一下就會好」，但病況卻未見好轉。問她是否痛到哭？于美人說，比這個更痛都經歷過，推測是「少跳舞、少運動，加上天氣冷，肌肉沒有熱身才閃到腰」，目前無法彎腰，但不影響生活起居。

對於好友開唱的建議？于美人叮嚀：「開唱前，妳不要跟任何人講話，要保養妳喉嚨，不要為了好客、打招呼一直說話，我建議她經紀人，開唱前半天，要把張秀卿關起來。」更直言上次張秀卿穿的肉胎裝有改善空間，張秀卿笑問：「是不是我不夠瘦？」于美人則直率回：「就是不夠瘦才要靠衣服。」鬥嘴歸鬥嘴，張秀卿還是感謝于美人每次都會為她排除萬難力挺，甚至推掉工作。