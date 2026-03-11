公開羅志祥嫩照！許志豪脫口「很恨他」原因曝光　意外揭兩人淵源

記者孟育民／台北報導

藝人康康、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森、陳孟賢共同主持歌唱節目《綜藝一級棒》收視稱霸、人氣飆漲，而許志豪、杜忻恬、李子森也另開節目《唱歌給你聽》，三人上羅志祥與林襄主持的《綜藝OK啦》宣傳，還找來康康、陳隨意助陣，整集內容爆笑不斷。

▲陳隨意、康康、許志豪、杜忻恬、李子森登上《綜藝OK啦》。（圖／中天電視提供）



許志豪也透露康康是他演藝事業的貴人：「10幾年前我沒有知名度，要上通告好困難，用了很多方法才去上了康哥的節目，本來訪問結束我要走了，突然他想到我會唱英文版的〈金包銀〉，我秀完後，影片在網路上發酵，我開始接通告，也接到人生第1個主持節目，所以我一直很感謝康哥。」但康康聽完卻說：「可是我之前在浴室滑倒撞傷頭，他很開心，想說我沒了，他就可以變老大了。」

▲▼康康、許志豪互動爆笑。（圖／中天電視提供）





許志豪還透露自己會進入演藝圈，跟羅志祥有很大的關係：「我們同年紀，我很佩服他，但又很恨他。」這話讓羅志祥聽了一頭霧水，許志豪接著說：「我爸爸跟羅爸爸是一起長大的玩伴，我們家開唱片行，每次小豬來開簽唱會，我看到羅爸爸好以他為榮，就覺得一樣17歲，怎麼差這麼多？我也希望可以讓爸爸驕傲，就改變了當公務人員的志向，去參加歌唱比賽，進入這個圈子。」

他還秀出兩人兒時的照片，照片中羅志祥手插口袋、超有態度的站姿意外成了亮點，許志豪也笑說：「他小時候對我不太友善，我在唱歌，他那是什麼表情？」羅志祥也憶起：「這張照片我有印象，只是那時候我不知道這個人是許志豪。」

▲羅志祥嫩照。（圖／許志豪提供）





