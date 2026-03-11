女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

▲ JOYCE就以斯將舉辦專場。（圖／瓢蟲音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

JOYCE 就以斯曾在2024年以洗腦神曲〈都是weather你〉在社群平台創下超過400萬次觀看，宣布將於3月15日在SUB LIVE舉行個人首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》發片專場演出，專場演出將以睽違已久的 Full Band 完整編制呈現專輯新歌，除了驚喜嘉賓，本次演出將以睽違已久的 Full Band 完整編制呈現，邀請演出的樂手更是黃金陣容，這次會將專輯中的新歌重新編曲，打造具豐富層次的現場震撼。

▲ JOYCE就以斯邀請李權哲擔任專場嘉賓。（圖／瓢蟲音樂提供）



近期她參加浮現祭演出，在一場一年一度的「枕頭大戰」中，一位參賽對打的樂迷同學不小心受傷脫臼，JOYCE在社群Reels中回憶，當時腦袋瞬間空白，閃過無數糟糕狀況，心裡全是對樂迷的抱歉；沒想到當時在擂台上，受傷的同學第一時間竟是向她告白，大聲說著「我很喜歡妳的歌！」，更大方表示「不打不相識」，隔天也重返舞台支持，JOYCE 更在演出現場直接演唱對方最愛的〈做我的初戀〉，該同學甚至放話要到發片專場「再戰一場」。

這次的專場演出特邀金曲製作人「雲端司機CLOUDRIVER」夢幻聯動，這段合作源於一場勇敢的追夢，JOYCE 分享了收錄在專輯的單曲〈靠很近〉的製作過程，當時她錄下了在當初追求伴侶時的徬徨，選擇以「此時此刻早就已是我目的地」這句歌詞療癒自己。

這份釋然更意外牽起她與偶像李權哲的緣分，憑著一股熱血，她鼓起勇氣將自彈自唱的三拍子Demo寄出，沒想到竟獲得李權哲親自回覆，在李權哲操刀下，〈靠很近〉這首歌被注入了更多R&B的靈魂，讓這份濃烈的告白，蛻變出更自在、輕盈的狀態，而這次專場演出，兩位「三拍子愛好者」將再度合體，帶來現場限定的驚喜組曲，帶領樂迷進入充滿空氣感的浪漫空間，希望樂迷們敬請期待。