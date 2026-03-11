應援中華隊太賣力「賴慧如身體出事了」！ 一回台：要找醫生報到

記者潘慧中／綜合報導

賴慧如近期把握空檔，跟隨演藝圈重量級前輩的腳步一同飛往海外，親自為世界棒球經典賽（WBC）熱血應援。這趟旅程不僅讓她感受到滿滿的歡樂，更留下了許多珍貴的美麗回憶。然而，就在她準備迎接收假後的一連串繁重工作時，身體卻出現了慘烈的「突發狀況」。

▲賴慧如日前和老公一行人飛去日本為中華隊應援。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如11日在社群網站感激地說，謝謝胡瓜（瓜哥）的熱情帶領，讓大家有機會一起飛往東京觀看精彩的棒球賽事。她笑說這趟旅程真的好開心，「跟著對的人去到哪裡都好歡樂」，一行人不僅在觀眾席熱血地為中華隊加油，還享受了愉快的旅遊時光，留下許多美好回憶。

▲賴慧如夫妻還有登上東京巨蛋的大螢幕。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



不過，隨著這趟東京應援之旅圓滿落幕，賴慧如也必須回歸現實，面對接踵而來的挑戰，「今天開始要開工，迎接一連串的工作了」，但令人哭笑不得的是，「我失聲了」，因為幫中華隊加油過於賣力，導致她的喉嚨沙啞了。

▲賴慧如應援到「燒聲了」。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



雖然面臨突然失聲的窘境，但敬業的賴慧如依然得強忍不適，打起精神完成已經安排好的工作，「今天工作完真的要找醫生報到了」，讓這趟旅程留下了一個難忘的結尾。