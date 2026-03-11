《逐玉》驚見台灣女星！58歲田麗凍齡美翻　3個月狠甩10KG祕訣曝

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》在台灣iQIYI、Netflix同步播出，其中在Netflix連續4天霸榜冠軍。該劇由張凌赫、田曦薇領銜主演，其中飾演「安太妃」的是台灣女星田麗，其58歲仍保持凍齡美貌令觀眾驚豔，而她時常分享養身心得，更在3個月瘦下10KG。

▲《逐玉》安太妃是台灣女星田麗，令觀眾驚艷。（圖／翻攝自微博）

田麗定居台東超過10年，同時也偶爾接演陸劇，去年就曾曬出《逐玉》殺青照，而安太妃角色近日正式登場，不僅造型高貴典雅，大陸觀眾認出是曾演出《風雲》的田麗，驚呼「劇裡都是大美人啊」、「超美的」、「這是真大美女」。她11日也分享拍攝上妝的影片，透露當時自己是短髮，稱讚劇組的妝造團隊很棒，一下子就就完成了一個溫柔的安太妃。

▲田麗曬上妝安太妃影片。（圖／翻攝自IG）

現年58歲的田麗非常重視飲食養生。她曾在大陸社群平台分享瘦身經驗。由於當時要接拍電影，被導演要求要瘦一點，決定開始減重、運動。而她的瘦身方式掌握3點，第一個是每天早上空腹喝橄欖果油，第二個是超慢跑，而且是「變頻式」跑步，速度從慢跑到加快速度又緩下來，再加速跑，第三點是忌口，吃原型食物，且非常重視多喝水，飲食也很重視時間，睡前3小時不會進食。

▲田麗曾在3個月瘦身10KG。（圖／翻攝自微博）