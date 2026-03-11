陳晨威賽後「回房間抱老婆哭了」！中華隊辛酸內幕曝：心情轉折很大

記者潘慧中／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的拚戰精神感動無數國人，球員們在場上承受的巨大壓力更是難以想像。近日，選手陳晨威的妻子啾啾在社群網站發長文，揭露了丈夫與團隊一路走來不為人知的辛酸，更首度公開有場比賽後，老公回房後一段「令人揪心」的私下互動。

▲▼啾啾挺著孕肚飛去日本為陳晨威應援。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



啾啾10日在貼文中首先感謝中華隊，讓世界看見Team Taiwan。她坦言，球員們背負著全台人民的希望出國比賽，本身就已經非常不容易。她透露，陳晨威在休賽季期間便提早向國家隊報到，甚至連年假都僅休了3天。球員們歷經南北台灣的集訓，最後才前往日本比賽，「越多台灣球迷到場看球，是很大的鼓勵也是很大的壓力。」

▲▼啾啾在場邊捕捉陳晨威的身影。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



面對賽事初期的逆境，啾啾表示球隊從前兩場的敗仗一路挺到後面的勝利，心情轉折極大但也成功頂住了壓力。她強調，最重要的是那股永不放棄的精神，讓他們在關鍵一戰中成功擊敗韓國。她更心疼地透露和陳晨威私下的互動：「回房間我抱抱老公他也哭了，我知道那是感動也是壓力的釋放。」對此，她溫柔地告訴老公，自己會一直陪伴左右，「你是我的驕傲，以你為榮。」

▲啾啾以老公陳晨威為榮。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



回顧在東京巨蛋的這幾場賽事，啾啾感性地說，台灣人團結一心的氛圍真的讓人十分感動，「我自己都不曉得在東蛋感動到想哭幾次。」在現場每唱一次國歌、每一次奮力吶喊，大家心連心只想成為球員最強的後盾，「真的不能只有在贏球的時候愛他們。」