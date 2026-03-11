切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

記者蕭采薇／台北報導

許維恩11日現身分享罹癌心路歷程，透露已在三個月前完成了左乳全切除與重建手術。向來樂觀豁達的她，自爆在準備接受手術前，竟然「特地飛了一趟杜拜」，在那裡大拍特拍各種性感的比基尼照，留下自己美麗的模樣，許維恩笑說：「我要好好享受自己的身體。」

▲許維恩以病患身份，分享罹癌的心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）

切左乳前最後巡禮！許維恩特地飛杜拜「狂拍比基尼照」享受身體

[廣告]請繼續往下閱讀...

許維恩回憶起那段日子，透露在得知自己即將面臨左乳全切除的手術時，心情雖然坦然，但仍決定要在動刀前，好好地「享受自己的身體」。

▲許維恩在手術前到杜拜度假，特地穿了比基尼拍照。（圖／翻攝自IG）



於是，她馬不停蹄地安排了一趟杜拜之旅，在當地的陽光與沙灘下，盡情地穿上各式比基尼，記錄下身體最完美的時刻。如今手術順利完成，面對不可避免的疤痕問題，許維恩顯得相當釋懷。她大方表示：「沒關係啦，我很放輕鬆！讓自己先恢復好，再去做外表修復。」

▲許維恩在手術前到杜拜度假，特地穿了比基尼拍照。（圖／翻攝自IG）

醫掛保證「越輕鬆越好」！許維恩豁達看疤痕：恢復好再修復



有趣的是，這趟看似瘋狂的「術前狂歡」之旅，其實也得到了醫療團隊的認可。許維恩笑說，醫生當時特別叮嚀她：「心情越好、越放鬆，就越不會被癌細胞打敗！」讓她更加堅定了要好好享受當下的決心，也因此在杜拜度過了一段非常愉悅的時光，帶著滿滿的正能量迎接隨之而來的挑戰。

▲許維恩以病患身份，分享罹癌的心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）



這場大病也讓她對人生有了全新的體悟。她坦言很多事情以前根本沒想過，包含真的用上了癌症險，許維恩說：「癌症險當時也不是我保的，是我媽幫我保的，我根本沒想過我會有癌症。」沒想到媽媽這份未雨綢繆的愛，也給了許維恩對抗病魔的信心。