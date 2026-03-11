不捨愛女！許維恩罹癌交代後事「爆提早更年期」　王家梁見左胸全切哭了

記者蕭采薇／台北報導

許維恩11日抗癌後現身，證實已完成左乳切除與右乳裝設假體的重建手術。她表示得知噩耗的當下雖然震驚到放空，但回家哭過一場後，為了年幼的女兒「忒忒」，她立刻逼自己振作面對，坦言當時甚至已經做好了「最壞的打算」，不僅私下將女兒未來的教育基金等後事全都安排妥當，堅強的母愛令人相當不捨。

▲許維恩（中）現身揭露罹癌心路歷程，老公王家梁（右）愛相隨，笑稱來當司機。（圖／攝影中心攝）

得知罹癌想過離開！連女兒基金都交代好

回憶起確診當下，許維恩表示心情雖然坦然，但也曾閃過「人生就這樣，大不了就離開」的念頭。因此，在決定動手術的短短一小時內，她沒有跟老公王家梁討論，全憑自己做主。她甚至已經默默為女兒忒忒打點好一切，包括未來的就學安排、教育基金等，全都詳細寫好交代給姐姐與老公。她坦言沒有特別找律師公證，因為深信家人會按照她的意思走，直到手術順利完成後，她心裡的大石頭才終於放下。

▲許維恩出席記者會，以病患身份分享心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）

老公見左胸全切除「嚇到掉淚」！女兒貼心幫餵藥惹鼻酸

為了不讓家人擔心，許維恩住院開刀期間只有公婆與姐姐知情。她透露，老公王家梁在手術隔天看到她左胸全被切除、佈滿大塊瘀青的模樣，當場嚇到掉下眼淚。虛弱的她反倒還說：「你不要哭喔，我現在沒力氣安慰你。」所幸隨著治療進展，老公也一天天放下心來，現在甚至一肩扛起煮飯的重任。

▲王家梁（右）當司機，接送老婆許維恩（左）出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

至於年幼的女兒忒忒，手術期間被暫時送到公婆家照顧，許維恩只輕描淡寫地告訴女兒「媽媽要去工作」。直到她帶著兩邊的引流管回家，女兒好奇詢問「媽媽怎麼了？」她也只溫柔安撫：「媽媽只是在流血。」令人揪心的是，如今懂事的女兒甚至會主動幫忙餵她吃藥，讓她備感窩心。不過受限於術後神經仍在修復，她目前手部力量大不如前，連抱小孩都還有點吃力。

吃藥逼出「提早更年期」！蕭亞軒、沈玉琳同病相憐互打氣

雖然免於化療之苦，但許維恩目前需持續服用賀爾蒙藥物，這也導致她面臨「提早更年期」的考驗。她坦言副作用包括頭痛、臉潮紅、食慾不佳，情緒起伏也變得比較大，讓她苦笑直呼：「我老公比較辛苦，我也還在適應中。」這也意味著她目前不適合懷孕生二胎，一切只能順其自然。

▲許維恩出席記者會，以病患身份分享心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）

而她在圈內的好人緣，也讓不少星友在第一時間送上關心。除了同樣在對抗病魔的沈玉琳，兩人還自嘲「兩個主持人變兩個病人」互相打氣；過年期間她也和正在休養腳傷的蕭亞軒見面，對方得知她罹癌後大為震驚，更主動為她禱告祈福。許維恩強調，現在的她非常樂觀，手術前甚至還飛去杜拜大拍比基尼照，因為她深信醫生說的：「心情越好、越放鬆，就越不會被癌細胞打敗！」