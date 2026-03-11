快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

記者葉文正／台北報導

「藝起發光」昨（10日）舉行餐敘，宋逸民、陳維齡夫婦受訪時，分享21歲大兒子駿哥（Alvin）的近況，陳維齡透露，這幾個月陪著兒子申請碩士，一家人都既期待又緊張，申請結果在不到一週內，成果陸續揭曉，駿哥接連收到愛丁堡大學等7間頂尖名校的錄取通知。陳維齡笑說，當下在家裡忍不住大聲尖叫，夫妻倆更是感動到當場落淚，直呼：「真的為孩子感到非常驕傲！」

▲陳維齡兒子駿哥小時候可愛模樣。（圖／翻攝臉書）

看著兒子如今的成就，陳維齡感觸良多，坦言駿哥小時候是個「超級皮蛋」，不僅精力旺盛且點子極多，常常讓她跟宋逸民氣到頭冒煙，是個公認難帶的小孩，她表示，當年很難想像調皮搗蛋的孩子能走得這麼遠，如今回頭看那些陪伴的辛酸與淚水都沒有白費，更引用聖經名言「流淚撒種的，必歡呼收割」勉勵所有正在辛苦教養孩子的父母。

▲宋逸民(左)與陳維齡(右)的兒子駿哥申請到七間英國與愛爾蘭的頂級大學研究所。（圖／翻攝臉書）

駿哥這次錄取的名單包含英國里茲(LEEDS)大學、伯明罕大學(University of Birmingham)、杜倫大學(Durham University)、布里斯托大學(University of Bristol)、愛丁堡大學(University of Edinburgh)、曼徹斯特大學(University of Manchester)，以及愛爾蘭都柏林聖三一學院(Trinity College Dublin)等7所頂尖學府。陳維齡笑說，「因為每一所學校都太優秀，全家人一度陷入捨不得放棄的煩惱，經過多番討論，駿哥最終決定選擇里茲大學攻讀碩士，並成功獲得6千英鎊（約30萬台幣）的獎學金。」並透露駿哥申請的是公關行銷研究所，目前她也都在研究投資方面的領域，相當有心。

▲駿哥在高中時期就到英國念書。（圖／翻攝臉書）

面對即將遠赴英國求學的兒子，宋逸民與陳維齡送上滿滿的祝福。陳維齡深情對兒子喊話：「親愛的兒子，爸爸媽媽真的好以你為榮！」她強調未來的路雖然還很長，但相信神會繼續引領兒子的腳步，鼓勵他帶著這份榮耀「勇敢去飛」，並承諾父母永遠會在他身後支持、為他禱告。

而這次駿哥也申請上的英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）人才輩出，知名校友涵蓋科學、文學、政治及學術界。著名畢業生包括進化論奠基人查爾斯·達爾文、物理學家詹姆斯·馬克斯威爾、《福爾摩斯》作者柯南·道爾、前英國首相戈登·布朗，以及現代呼吸病學專家鍾南山，另有張曼玉獲頒榮譽博士。