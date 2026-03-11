ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
雪碧挨轟「職業小三」！認錯：女人何苦為難女人 昔正宮回擊揭內幕

記者潘慧中／綜合報導

雪碧（方祺媛）2019年底被爆出和老闆郭柏均發展不倫關係，未婚生女的傳聞鬧得沸沸揚揚，也因此和男方正宮林咚咚結下樑子。未料事隔多年，她10日突然發文「林小姐，請別死咬我不放，女人何苦為難女人」，林咚咚不久後也正面回應了。

▲▼雪碧,方祺媛。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）

▲雪碧10日突然發文喊：「林小姐，請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）

由於堅信林咚咚有一直關注自己，雪碧10日發文拋出震撼彈，指控對方的老公欠了她將近500萬，並強調自己手邊握有借據、本票以及相關的對話紀錄作為證據。她同時透露，當年法院判決的罰款都是從她的戶頭中扣除。

雪碧感嘆，她在這幾年接受所有罵名，也承認了當初的錯誤，而且郭柏均後來又換了非常多任的女友，因此她想拜託林咚咚「別死咬我不放」，並打出悲情牌，「女人何苦為難女人！」最後，她也強調做事敢做敢當，坦承「欠妳一句對不起」，期盼雙方未來都能各自過上幸福的生活。

▲雪碧2019年底被爆未婚生女的傳聞。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

面對雪碧的公開喊話，林咚咚隨後發長文反擊。林咚咚坦言，看完對方的貼文後哭笑不得。她直言在印象裡，每次滑手機看到雪碧的臉就會趕快滑掉，原因並非害怕，而是覺得眼睛痛，「痛的不是妳的容貌，而是那些從妳嘴裡吐出來的話。」

▲▼林咚咚。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

▲▼林咚咚。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

▲▼林咚咚。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

▲▼林咚咚。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

▲▼林咚咚。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

▲昔日正宮林咚咚發長文反擊。（圖／翻攝自Threads／artnikki）

林咚咚隨後細數自己這8年來的辛酸歷程，她一直在當一個在婚姻殘局裡努力撫養家人的母親，在無數個疲憊的深夜裡，她獨自哄家人入睡、在心力交瘁中處理繁瑣家務，甚至在前夫缺席的餐桌旁，無助地面對哭鬧的家人與冷掉的飯菜，「你們呢？你們在外面吃香喝辣，在社群上狂曬恩愛，把我當時的狼狽當作你們愛情的戰利品。」

針對雪碧在文中所提的「女人何苦為難女人」，林咚咚犀利反問：「妳當時怎麼不覺得？」她質疑雪碧現在說得出口，究竟是因為分手療完情傷釋懷了，還是以「職業小三」的身分在教育她放下。

▲林咚咚感受不到雪碧有想道歉的誠意。（圖／翻攝自Facebook／林咚咚）

至於雪碧文末的「欠妳一句對不起」，林咚咚更是直指對方只有說「欠」，但始終沒有真正把對不起說出口。面對被指控「死咬不放」，她無奈地說，光是應付沉重的生活壓力就已經讓她喘不過氣，根本沒有多餘的力氣搭理對方。

林咚咚更直接撕破雪碧「敢做敢當」的人設，她質疑，如果真的敢做敢當，為何當年受訪時要塑造出一個「被元配迫害」的可憐形象？她直指雪碧現在這篇文情並茂的貼文，根本不是真心的道歉，而是一場精心策劃的公關操作，企圖在她反擊前先洗白，讓外界誤以為元配咄咄逼人。

▲雪碧有「情色教主」的封號。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

最後，林咚咚也反嗆雪碧不要一直關注自己，並霸氣宣告郭柏均「才不是我老公」，她強調當年對方要搶的時候「我就送給妳了」！關於雪碧提及的債務問題，她則反酸，兩人當年吃香喝辣花費不少，郭先生甚至還送過車子給雪碧的父母，不解為何現在卻討起債來，甚至還跑去找她身邊的人試圖帶風向，「過這麼多年，妳寧可在網上隔空發文，而不是私下來找我道歉，這波操作什麼來意只有妳清楚。踩在別人傷口上擰，什麼妳都想蹭就是了？」

雪碧Threads全文：

林小姐，相信你一直關注我

你老公欠我快500萬！

有借據跟本票跟對話紀錄，

法院那些罰款全扣我戶頭！

6年了……

我接受所有的罵名，認了這個錯誤

而且他之後換很多女朋友了，

請別死咬我不放，

女人何苦為難女人！拜託

我做事敢做敢當，

欠你一句對不起，

大家各自過幸福的生活吧

林咚咚Threads全文：

看到妳這篇文

我確實是哭笑不得

在我的印象裡，妳的臉，

通常是我滑手機時要趕快滑掉的那一頁，

不是因為害怕，是因為真的覺得眼睛痛——

痛的不是妳的容貌，

而是那些從妳嘴裡吐出來的話。

這八年來，我在做什麼？

我在當一個媽媽，

一個在婚姻殘局裡努力撐住孩子天空的媽媽。

在無數個疲憊的深夜裡哄孩子入睡，

在心力交瘁的日常中處理家務，

在前夫缺席的餐桌旁，

一個人面對哭鬧的孩子和冷掉的飯菜。

你們呢？

你們在外面吃香喝辣，

在社群上狂曬恩愛，

把我當時的狼狽當作你們愛情的戰利品。

妳當時怎麼不覺得「女人何苦為難女人」？

這句話，你現在說的出口，

是因為你分手”人夫”療完情傷釋懷了？

還是你作為職業小三本人在教育我放下？

妳說妳欠我一句對不起。

但妳說了嗎？

妳只是說「欠」，但妳並沒有說出口。

妳說我「死咬妳不放」？

老實說，我真的沒那麼多力氣去咬妳。

光是生活，就已經把我壓得喘不過氣。

我只是沒忘記，

當年妳是怎麼對著媒體的鏡頭，

說那些指控都是子虛烏有，

還說我可能會潑妳硫酸。

妳知道那句話對一個已經在谷底的媽媽來說，有多重？

那不只是毀謗，

那是把一個受害者，

推向更深的輿論地獄。

妳說妳「敢做敢當」？

若真的敢做敢當，

為什麼當年媒體問妳的時候，

妳說一切都是子虛烏有？

為什麼妳要塑造出一個「被元配迫害」的可憐形象？

現在才來寫一篇文情並茂的貼文，

說自己「接受所有的黑名」，

說自己「認了這個錯誤」——

這不是道歉，這是公關操作。

妳只是想在我反擊之前，

先把自己洗白。

妳想讓大家覺得：

「你都道歉了，這個女人還想怎樣？」

但妳騙不了現在真正有看完我文章的人。

我並沒有”特別”關注妳，
臉皮不能比粉還厚。
記者們愛寫妳，
我只能在不知情的時候
不小心在滑開手機時被驚嚇幾次罷了，
除此之外，你值得原諒嗎？
那些年妳收了渣男的禮物
在社群細數
「不被愛的才是第三者」
「得不到的就越想要」
發著好想要哪個包哪支錶
這些巴不得要正宮去死的貼文
當時的妳
字典裡有沒有一句
「女人何苦為難女人？」
過了幾年了
覺得大眾淡忘
再來打悲情牌
怎麼看都不明白
你的動機和邏輯

一個真正懺悔的人，
不會在貼文裡還要扯
「他後來換很多女朋友」；
一個真正愧疚的人，
不會到今天還要為自己留那麼多後路。
妳的潛台詞像
「你老公的小三又不是只有我，
幹嘛死咬著我不放不去罵別人？」
妳的道歉，
連一句完整的「對不起，我錯了」都沒有。
現在看到妳的貼文我只覺得可悲。
我手上還有當年的對話紀錄、媒體報導、以及你預謀懷孕拿了郭先生給妳的兩千萬，跟友人炫耀的對話，以及媒體報導後仍繼續同居、請外傭照顧你的小孩，我都有相關人士提供的實際照片。
我不需要黑妳，因為事實擺在那裡。
如果真的希望我過上幸福的生活，
就不要再用這種偽裝的懺悔來試圖操控風向。
我沒有要為難妳，
我只希望妳閉上那張還在說謊的嘴。

方小姐

不要一直關注我

他才不是我老公

當年你要搶的時候

我就送給妳了！

那些年吃香喝辣花了不少

還有郭先生送妳爸媽的車？

現在卻討起債來了

跑去找我身邊的人

試圖營造我說的是假的

過這麼多年

你寧可在網上隔空發文

而不是私下來找我道歉

這波操作什麼來意只有妳清楚

踩在別人傷口上擰

什麼妳都想蹭就是了？

關鍵字

雪碧方祺媛情色教主林咚咚

