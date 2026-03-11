陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」曾想去夜場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸前女子體操冠軍國手吳柳芳於2024年11月因發布性感舞蹈影片，遭批評「有損國家運動員形象」、「擦邊球」，抖音帳號遭被官方出手管制，大量影片被下架時隔一年多，她接受陸媒專訪，吐露當時家裡經濟陷入困境，媽媽生病手術、爸爸貸款，她為了還錢開始拍擦邊影片。

▲大陸前體操冠軍吳柳芳因拍攝性感擦邊舞影片，帳號一度被管制引發爭議。（圖／翻攝自微博）。

為救病母扛40萬貸款

吳柳芳接受《鳳凰周刊》專訪，談及自己從體操界退役後的現實生活遠比想像中殘酷。身為家中長女，她不僅要照顧年幼的弟弟，更要面對家庭沉重的經濟壓力。她透露：「當時家裡情況真的很困難，我媽媽因為生病需要動手術，我爸爸甚至得去貸款才有辦法付醫藥費。」

家裡欠下40萬人民幣（約台幣184萬元）的債務，而她當時每月僅領5、6千元工資的基層教師工作，無疑是杯水車薪。她哽咽表示，在最走投無路、完全想不到其他賺錢路子的時候，曾有過極為卑微的念頭：「我真的有想過要去夜場，當那種純跳舞的人，那個念頭突然跳出來過……但我最後還是沒去。」

▲吳柳芳透露當時家中媽媽生病，手術爸爸去貸款欠下債務。（圖／翻攝自微博）

轉戰自媒體拼出路

吳柳芳選擇拍攝跳舞視頻，初衷只是因為成本低（不到50元人民幣）、流量高，能讓她快速解決家裡的債務問題。即便後來因為「性感」標籤與同袍爭議陷入網暴陰影，她甚至一度嚇到不敢出門，怕被人丟臭雞蛋。

所幸在粉絲的支持下，吳柳芳逐漸找回自我，並感性說：「冠軍身份是我的榮耀，不應該是我的枷鎖。」 目前她已透過自媒體與直播收入，陸續還清了家中的手術貸款與債務，家庭狀況從「屬於逆風開局，到今年為止屬於一個重新開始」。

▲吳柳芳透露家中債務已經陸續還清。（圖／翻攝自微博）

新目標挑戰《浪姐》

現在的吳柳芳不再受外界噪音干擾，她跨界拍了短劇，還推出個人單曲〈休想〉並將收益捐贈山區，更表達了未來想挑戰綜藝節目的心願，特別是她一直很喜歡的《乘風破浪》（簡稱：浪姐）。她最後說：「有一句話非常適合我：『回頭看，輕舟已過萬重山；向前看，前路漫漫亦燦燦。』去做你想做的事情，不要被外界的聲音干擾，也許有一天，你就成功了。」