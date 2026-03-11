ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」曾想去夜場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸前女子體操冠軍國手吳柳芳於2024年11月因發布性感舞蹈影片，遭批評「有損國家運動員形象」、「擦邊球」，抖音帳號遭被官方出手管制，大量影片被下架時隔一年多，她接受陸媒專訪，吐露當時家裡經濟陷入困境，媽媽生病手術、爸爸貸款，她為了還錢開始拍擦邊影片。

▲▼陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸前體操冠軍吳柳芳因拍攝性感擦邊舞影片，帳號一度被管制引發爭議。（圖／翻攝自微博）。

為救病母扛40萬貸款

吳柳芳接受《鳳凰周刊》專訪，談及自己從體操界退役後的現實生活遠比想像中殘酷。身為家中長女，她不僅要照顧年幼的弟弟，更要面對家庭沉重的經濟壓力。她透露：「當時家裡情況真的很困難，我媽媽因為生病需要動手術，我爸爸甚至得去貸款才有辦法付醫藥費。」

家裡欠下40萬人民幣（約台幣184萬元）的債務，而她當時每月僅領5、6千元工資的基層教師工作，無疑是杯水車薪。她哽咽表示，在最走投無路、完全想不到其他賺錢路子的時候，曾有過極為卑微的念頭：「我真的有想過要去夜場，當那種純跳舞的人，那個念頭突然跳出來過……但我最後還是沒去。」

▲▼陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」。（圖／翻攝自微博）

▲吳柳芳透露當時家中媽媽生病，手術爸爸去貸款欠下債務。（圖／翻攝自微博）

轉戰自媒體拼出路

吳柳芳選擇拍攝跳舞視頻，初衷只是因為成本低（不到50元人民幣）、流量高，能讓她快速解決家裡的債務問題。即便後來因為「性感」標籤與同袍爭議陷入網暴陰影，她甚至一度嚇到不敢出門，怕被人丟臭雞蛋。

所幸在粉絲的支持下，吳柳芳逐漸找回自我，並感性說：「冠軍身份是我的榮耀，不應該是我的枷鎖。」 目前她已透過自媒體與直播收入，陸續還清了家中的手術貸款與債務，家庭狀況從「屬於逆風開局，到今年為止屬於一個重新開始」。

▲▼陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」。（圖／翻攝自微博）

▲吳柳芳透露家中債務已經陸續還清。（圖／翻攝自微博）

新目標挑戰《浪姐》

現在的吳柳芳不再受外界噪音干擾，她跨界拍了短劇，還推出個人單曲〈休想〉並將收益捐贈山區，更表達了未來想挑戰綜藝節目的心願，特別是她一直很喜歡的《乘風破浪》（簡稱：浪姐）。她最後說：「有一句話非常適合我：『回頭看，輕舟已過萬重山；向前看，前路漫漫亦燦燦。』去做你想做的事情，不要被外界的聲音干擾，也許有一天，你就成功了。」

吳柳芳

25分鐘前20

陳晨威賽後「回房間抱老婆哭了」！中華隊辛酸內幕曝：心情轉折很大

42分鐘前44

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

43分鐘前716

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

1小時前23

不捨愛女！許維恩罹癌交代後事「爆提早更年期」　王家梁見左胸全切哭了

1小時前46

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

1小時前0

陸體操冠軍變擦邊舞網紅！首吐困境「救病母欠百萬債」曾想去夜場

1小時前41

雪碧挨轟「職業小三」！認錯：女人何苦為難女人 昔正宮回擊揭內幕

1小時前44

許維恩遭爆雙乳全切！親揭真相「只切左側」　右胸裝假體求對稱狂笑：一個一個切

1小時前0

啦啦隊女神斐棋應援WBC「已盡全力」 感情現況曝光

2小時前20

王星越深夜突PO半裸片！酒後唱歌「開心的晚上」影片秒刪親回4字

