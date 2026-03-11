許維恩遭爆雙乳全切！親揭真相「只切左側」　右胸裝假體求對稱狂笑：一個一個切

記者蕭采薇／台北報導

女星許維恩罹患乳癌第一期，震驚演藝圈。由於上週外界一度盛傳她已將「雙側乳房全切除」，對此，她11日在記者會上親自澄清，主治醫師也出面還原手術真相，強調其實只有切除單側病灶，右邊則是為了維持「完美對稱」而動刀。許維恩更首度吐露了當初延誤就醫的致命原因，全是因為升格當媽後實在太忙碌，才讓良性腫瘤有了變異的機會。

▲許維恩因乳癌切除雙乳，如今已經完成乳房重建。（圖／記者周宸亘攝）

當媽太忙延誤追蹤！良性轉惡性幸運及早發現

談到發現罹癌的契機，許維恩坦言，自己在生小孩之前，其實一直都有維持固定健康檢查的好習慣。然而自從有了寶貝女兒後，生活重心全在孩子身上，日子變得異常忙碌，導致她不僅晚了點時間去做健檢，連後續的追蹤也跟著延遲。就是這致命的三個月，讓原本的良性腫瘤轉變為惡性。不過生性樂觀的她也慶幸表示，雖然晚了一步，但還好仍算是在早期就發現，得以及早接受治療。

闢謠雙乳全切！傲人上圍為求對稱「右邊裝假體」

針對新聞狂傳「兩邊全切」的烏龍消息，主治醫師在記者會上無奈澄清，強調真的只有切除一側乳房。醫師進一步解釋，因為許維恩本身上圍較為豐滿，為了讓術後身形看起來更對稱、美觀，右邊的乳房才會跟著進行手術調整。

許維恩也大方證實，自己確實是單側全切除，右邊則是為了視覺對稱而裝入假體。談到右邊乳房目前仍有狀況需要持續追蹤，她不但沒有陷入恐慌，反而展現超強正能量，幽默自嘲大笑：「就一個一個切這樣，哈哈哈哈！」超樂觀豁達的態度，讓現場眾人既佩服又心疼。