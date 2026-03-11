無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「良性變惡性」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

記者蕭采薇／台北報導

許維恩因罹癌久未在螢光幕前公開露面，11日她出席記者會，分享抗癌和重建乳房過程。她透露，已在三個月前完成了左乳房的切除與重建手術。歷經了一場長達11個小時的生死大刀，如今的她氣色紅潤、狀態極佳，不僅在術後一個月就火速復工，更以自身經歷向廣大女性喊話：「乳癌並不可怕，及早發現及早治療！」

▲許維恩因乳癌切除雙乳，如今已經完成乳房重建。（圖／記者周宸亘攝）

晚3個月回診「良性變惡性」！無家族史得知罹癌當場放空

回憶起發現罹癌的過程，許維恩坦言一開始是在健檢時發現異狀，原本應該要在三個月內乖乖回診追蹤，但她卻因為一時輕忽，又晚了三個月才去檢查。沒想到這致命的延誤，竟讓原本的狀況急轉直下，變成「良性轉惡性」。

經檢查確認，她的左乳房共有兩顆良性腫瘤與一顆惡性腫瘤。由於自己完全沒有乳癌的家族病史，當下聽到確診噩耗時，她整個人震驚到完全無法思考。她苦笑說，當時醫生在診間詳細解說了一個小時的病況，但她腦袋已經完全放空，心裡只不斷反覆想著：「為什麼我會得乳癌？」

歷經11小時切除重建大刀！霸氣切除病灶：一勞永逸

面對已經晚了半年才處理的病情，許維恩在聽取醫療建議後，展現了極大的決斷力。與其選擇後續還得不斷提心吊膽追蹤良性腫瘤並接受放療，她果斷決定直接進行「左乳全切除與重建手術」，直呼這樣最快也最一勞永逸。

這場手術整整耗時11個小時，當她從麻醉中甦醒的那一刻，內心充滿了無限的感恩。雖然目前因為個人體質關係有蟹足腫的問題，且神經也還在漫長的修復期，但這場病卻讓她的身心靈變得更好、更樂觀，成功找回了自信與「完美的自己」。

▲許維恩氣色紅潤、狀態極佳。（圖／記者周宸亘攝）

醫看診一半驚覺是大明星！許維恩術後1個月照飛日本玩

主治醫師也現身還原當時的狀況，透露一開始是透過超音波發現異狀，有趣的是，門診看了一半，醫師才猛然驚覺眼前的美女病患竟是許維恩。切片結果確認為第一期原位癌，為了防範隱藏的乳癌細胞，後續仍需持續追蹤。

不過，許維恩的抗癌之路卻顯得異常「歡樂」。她大讚醫院提供了極具隱私感與安全感的舒適空間，讓她完全不會感到恐懼。醫療團隊更是不斷耳提面命要她「保持開心」，於是她在手術前特別出國放鬆了一趟，甚至在術後短短一個月，又活力滿滿地跑去日本玩。

▲許維恩因乳癌切除雙乳，如今已經完成乳房重建。（圖／記者周宸亘攝）

她感性表示，很多女性對乳癌會感到害羞或恐懼，她希望透過自己如今健康亮麗的模樣告訴大家，面對疾病不用害怕，整個治療過程她都保持著愉悅的心情，也特別感謝身邊所有人給予的愛與關心。