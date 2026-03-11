王星越深夜突PO半裸片！酒後唱歌「開心的晚上」影片秒刪親回4字

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王星越接連憑《墨雨雲間》、《五福臨門》等古裝劇成為新一代陸劇男神，11日凌晨突然更新兩則動態，還上傳影片，然而影片中他上半身沒穿衣服，與一群朋友酒後唱歌，影片現在已經緊急刪除。他更新影片時留言「開心的晚上沒有公司的管束，只有朋友的陪伴」，引發外界議論「到底喝了多少」。

▲王星越近日迎接24歲生日。（圖／翻攝自微博）

王星越於3月5日剛迎接24歲生日，昨日（10）是農曆生日。曝光的影片長達1分多鐘，王星越與一群友人在深夜聚會，現場燈光昏暗，他上半身全裸，絲毫沒有偶像包袱，與身後的友人們對著鏡頭放聲歌唱、神情陶醉，臉部泛紅且情緒外放，明顯正處於放鬆的微醺狀態。他另一則貼文則是上傳與一群男友人的合照，眾人皆身穿黑色上衣，還有一張是生日蛋糕照。

▲王星越深夜突上傳影片，畫面中他上半身沒穿衣服和朋友唱歌。（圖／翻攝自微博）

▲王星越與好友慶生。（圖／翻攝自微博）



最受矚目的是王星越在11日零時過後留言：「開心的晚上沒有公司的管束，只有朋友的陪伴。」這段話被解讀為他在長期高強度的工作環境下，終於獲得短暫喘息後的壓力釋放。且影片在一小時後便被刪除，部分網友推測是公司團隊介入維護形象，或是他酒醒後自覺失言。

▲王星越留言「開心的晚上沒有公司的管束，只有朋友的陪伴」。（圖／翻攝自微博）

面對外界議論，王星越11日早上再度發出一張自拍照，身穿白色短袖上衣，手臂及胸肌結實線條若隱若現，配文「不講不講」，疑似針對騷動做出回應。粉絲輪番留言「開心最重要」、「開心就好」。

▲王星越11日一早再上傳自拍照，配文：「不講不講。」（圖／翻攝自微博）

