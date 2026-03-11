陳傑憲「成績不是那麼好」機上吐心聲！驚喜廣播內容曝：幾年後再拚

記者潘慧中／綜合報導

2026世界棒球經典賽中華隊11日凌晨返台，搭乘同班機的丫頭（詹子晴）意外聽到機上廣播傳來一個全台灣球迷都相當熟悉的聲音，那就是台灣隊長陳傑憲，談話內容讓乘客們都深受感動。

▲丫頭也搭乘同班機。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



從丫頭分享的Instagram限時動態中，可以聽到陳傑憲感性地說，他真的非常開心，看到這次有這麼多台灣球迷特地飛往日本，甚至有辦法將「東京巨蛋變成自己的主場」，他深知這絕對不是一件容易的事。

面對剛剛落幕的賽事，陳傑憲在廣播中也不禁吐露了真實心境。他語帶惋惜地表示，雖然這次球隊的成績「不是那麼好」，但看到有這麼多球迷願意親自來到現場觀賽打氣，他會永遠記住這份感動，「我相信我們球員都會放在心裡。」

▲陳傑憲11日凌晨返台。（圖／記者黃克翔攝）



在廣播的最後，陳傑憲代表球隊向大家許下了承諾，「未來，我們會繼續努力，那把最好的成績，然後發揮在球場上，不會辜負大家對我們的期待。」他除了再次感謝球迷為台灣棒球的付出，也特別謝謝辛苦隊友、教練團與Team Taiwan的所有成員，「希望大家好好回去把心情沉澱一下，幾年過後我們繼續再來拚！」為這趟歸途畫下溫馨句點。