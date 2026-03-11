ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
昔爆不倫心靈網紅！前女團成員離開台灣近況曝　定居杜拜竟遇戰火嚇哭

記者蔡琛儀／台北報導

中東局勢急速升溫，美國與以色列對伊朗發動空襲後，伊朗隨即展開報復，杜拜也受到波及，美聲團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」推出新單曲〈Skyline Miracle〉成員劉玳妍身在杜拜，第一時間透過社群向粉絲報平安，坦言：「第一天真的有點緊張，甚至差點哭出來，沒想到戰爭離我這麼近。」

▲▼ 五二八發新歌〈Skyline Miracle〉 。（圖／FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

▲曾是「天氣女孩」一員的劉玳妍 。（圖／FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

曾是「天氣女孩」一員的劉玳妍去年被〈鏡週刊〉爆料與國際心靈網紅阿卡莎納戀情，由於雙方當時都有婚姻，引發不倫疑雲。兩人隨即澄清否認，據悉她也已恢復單身，搬到杜拜將近一年，並和阿卡莎納等人組團「FIVE TWO EIGHT五二八」。這次中東戰火逼近，她坦言心理壓力仍大，但住在市中心與軍事設施較遠的地區，相對安全，糧食充足，生活周遭未見重大傷亡，也準備了戰爭避難包。

劉玳妍也觀察到當地居民其實相當冷靜，「杜拜國防系統真的很厲害，雖然常常收到警報聲，但很多家庭還是照常帶小孩出門、逛百貨或去超商」。至於是否看到傷亡，她表示目前生活周圍沒有看到，「很多居民仍維持正常生活與娛樂」。

▲▼ 五二八發新歌〈Skyline Miracle〉 。（圖／FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

▲劉玳妍（左）與阿卡莎納（中）等人一起組團 。（圖／FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

同樣身處杜拜的阿卡莎納指出，戰爭本質與金融密切相關，呼籲資產分散、存黃金或比特幣等，維持生活安定。他強調，雖警報頻傳，但整體安全可控，居民多數仍維持日常生活，杜拜防空系統運作良好，局勢未對生活造成重大影響。 面對動盪年代，五二八持續用音樂傳遞希望。〈Skyline Miracle〉象徵即使世界動盪，仍能在人類天際看見奇蹟與力量。團隊表示，希望透過音樂給予大眾平靜與勇氣，也藉創作回應這個充滿變動的時代，帶出守護愛與環境的正面能量。

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

