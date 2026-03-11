《鬼滅之刃》扮演富岡義勇！　日男星突宣布離婚…4年婚告終

記者陳芊秀／綜合報導

37歲日本男星高橋駿一（37歲）昨日（10）在社群平台發文宣布「已於近日離婚」。他活躍於眾多2.5次元舞台劇，其中在《鬼滅之刃柱訓練篇》扮演「富岡義勇」一角，2021年12月時公開已與圈外女友結婚的喜訊，不料婚姻僅維持4年多就告終，震驚粉絲。

▲高橋駿一在舞台劇《鬼滅之刃》扮演富岡義勇。（圖／翻攝自IG）

高橋駿一聲明以「致一直支持我的各位、相關人士」為開頭，表示「這是私事，但在此向大家報告，我已於近日離婚。今後將各自走上不同的人生道路。」他並寫道：「今後也將作為一名演員，誠摯面對每一部作品。懇請大家今後也一如既往地給予理解與指導。」

▲高橋駿一離婚聲明。（圖／翻攝自IG）

高橋駿一於1988年8月4日出生，畢業於日本體育大學體育學部，憑藉優異的運動神經，擅長雙人跳繩（Double Dutch）、舞蹈與特技（後空翻、Corkscrew旋轉等），能夠進行結合特技動作的武打演出。他在舞台劇界演出，曾在《新網球王子》中飾演鈴木惷、《賽博格009》中飾演002，6月更將在舞台劇《鬼滅之刃 其之陸 柱訓練》中飾演富岡義勇。