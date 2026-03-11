ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

兄弟拚輸贏／獨家！不爽哥哥開公司　周興哲當老闆較勁周予天

▲周興哲（右）曾為哥哥周予天（左）新作站台，最近想自立門戶開公司與哥哥互別苗頭。

圖文／鏡週刊

以一首〈以後別做朋友〉成名的周興哲，近年演藝事業風生水起，成了不少唱片公司爭相邀約的對象。本刊接獲消息，周興哲近期有了自立門戶的打算，因為哥哥周予天去年在爸媽金援下開了經紀公司並擔任主理人，周興哲並不想輸，加上自己的吸金力不俗，讓他更有底氣出走，當自己的老闆。

兄弟拚輸贏／獨家！不爽哥哥開公司　周興哲當老闆較勁周予天

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擅長唱情歌的周興哲擁有不少金曲，以「情歌王子」的形象走紅兩岸三地。（翻攝自周興哲IG）

擅長唱情歌的周興哲身價可觀，出道12年即擁〈以後別做朋友〉〈你，好不好〉〈如果雨之後〉〈怎麼了〉等四首點擊破億夯曲，加上巡迴演唱會票房、代言及版稅收入，讓他累積了上億元財富；而他與老婆趙岱新育有一女一子，一家四口也和樂融融。就在他事業平順、家庭圓滿之際，有消息傳出他與老東家星空飛騰國際娛樂將約滿，有了出走的打算。

吸金力　弟弟更強大

兄弟拚輸贏／獨家！不爽哥哥開公司　周興哲當老闆較勁周予天

▲周予天（左）初出道時並未像弟弟周興哲（中）一炮而紅，但他參加《全明星運動會》展現運動天賦，打開他的知名度。右為弟弟Jimmy。（翻攝自周予天臉書）

雖然周興哲與哥哥周予天感情不差，但兄弟間的比拚也是暗地較勁，據了解，身為長子的周予天備受父母寵愛，去年成立經紀公司「天立揚製片有限公司」就由爸媽金援，公司代表人雖是媽媽姜福宇，但主事者是周予天，讓他擁有百分之百主導權，看得出周家二老較偏心周予天。

這一切看在周興哲眼裡當然很不是滋味，畢竟他比周予天早出道，且紅遍兩岸三地，論投資報酬率，周興哲更勝哥哥一大截，還是吸金力強的金雞母。因此他計畫成立公司，除了與哥哥互別苗頭，也為自己爭口氣；他也打算把老婆趙岱新簽在旗下，為她規劃事業藍圖。

據了解，兄弟倆出道初期就心存芥蒂，比周興哲遲了一年才出道的周予天，歌路走饒舌街頭風，星路卻不如以情歌著稱的弟弟來得平順，因此他當時曾希望弟弟來站台，以增加話題及曝光度，周興哲雖答應，但陪跑通告卻是全程板著臉寡言，還以工作之名而提早離席。

兄弟拚輸贏／獨家！不爽哥哥開公司　周興哲當老闆較勁周予天

▲出道即走紅的周興哲（左二）至今已累積上億元財富，與老婆趙岱新（右一）育有1女1子，一家四口和樂融融。（翻攝自趙岱新IG）

女同學　哥哥先把走

此外，在美國求學時，兄弟倆曾愛上同一位女同學，周予天個性活潑外向，而周興哲則低調害羞，最後女方被周予天追走，此事讓兄弟倆一度翻臉。

兄弟拚輸贏／獨家！不爽哥哥開公司　周興哲當老闆較勁周予天

▲已是二寶爸的周興哲，視孩子為「上帝的禮物」，溫馨的家庭生活讓他備感幸福。（翻攝自周興哲IG）

近期鮮少公開露面的周興哲，1月初為兒子舉辦周歲趴，僅邀請至親好友出席，只見他抱著肥嘟嘟的兒子入場，滿臉笑意，看得出為人父的喜悅，不過對於兒子與大女兒的相關細節卻是保密到家，希望孩子們不被外界打擾，能在安全的環境下成長。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

鏡週刊

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

