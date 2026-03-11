ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
柯震東、安以軒都來了！楊千霈43歲慶生趴　不見去年慶生夥伴春風

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲楊千霈3月8日辦43歲慶生趴，圈內外好友共四十多人參加。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

2024年恢復單身的楊千霈，感情生活備受矚目；3月8日時報週刊CTWANT直擊她在台北火車站附近的餐酒館舉辦生日派對，提前慶祝她43歲生日，據悉當晚除了有長期一同演出合作舞台劇的好友曾國城外，還有情同兄妹的屈中恆及他老婆VICKY、樊光耀、唐志中、柯震東、安以軒、王柏傑、游鴻明、陳志強、黃嘉千等人均先後到場同歡，大約40人左右為她慶生，足見她在演藝圈的好人緣。不過去年本刊曾捕捉到為楊千霈在旅館慶生的「玖壹壹」春風，則並未出現在這場好友派對中。

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲門口的告示板與楊千霈的英文名和服裝同樣走粉嫩色系。（圖／本刊攝影組）

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲楊千霈的好友屈中恆夫妻是座上賓。（圖／本刊攝影組）

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲看似有酒意的曾國城在楊千霈護送下離開餐酒館。（圖／本刊攝影組）

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲楊千霈與穿著同為粉色襯衫的唐志中互動親近熟稔。（圖／本刊攝影組）

3月8日深夜11點多，曾國城、屈中恆老婆Vicky及部分友人陸續離開餐酒館。而唐志中和樊光耀等人，則於次日楊千霈生日當天凌晨1點走出門口，楊千霈送別幾人，在門口與女友人深情擁抱道別。讓人眼睛為之一亮的，楊千霈還將雙手搭在唐志中的脖子上，唐志中則將手摟在她的腰間，雙方均穿著女生英文名的粉紅色系服裝，在服裝上頗有搭配默契。

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲楊千霈在餐廳門口與友人相擁道別。（圖／本刊攝影組）

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲王柏傑在楊千霈攙扶下走出餐廳。（圖／本刊攝影組）

送完客，楊千霈繼續回到餐酒館，再度現身時已經是2點半左右，送別屈中恆及王柏傑後，楊千霈和幾個女生又回到餐酒館，直到2點45分，疑似餐酒館的主廚和當晚貼身陪伴守護的黑衣女子，以及一名長髮女子各自乘車離開。隨後餐酒館休息，店內看起來已經空無一人，主角楊千霈也已不見蹤影。

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲去年三月楊千霈被本刊捕捉到跟春風去知名旅館慶生。（圖／本刊攝影組）

前年與紡織小開洪家傑離婚後，楊千霈陸續傳新緋聞，去年三月本刊曾目擊她與春風進入旅館待了一個多小時，春風後來暫離旅館，返回旅館時與多位友人在門口會合，手上還提著蛋糕盒，眾人魚貫走進旅館，之後一群人又在門口自拍留念。隨後春風、楊千霈和其中幾人陸續在各自的社群網路，貼出幫楊千霈慶生的照片。

直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影

▲楊千霈去年生日發文謝謝春風和朋友幫她慶生。（圖／翻攝自楊千霈IG）

不過當時該飯店櫃台服務人員表示他們住房僅提供住宿，並沒有提供開放休息、慶生、辦派對等服務項目，訪客也只能到晚間十點以前就必須離開，因此兩人先到不能開趴的非主題旅店，深夜再找朋友來一同來慶生，而非去餐廳或KTV等不用擔心會吵到旁人的場所，是十分特別的選擇。而在新聞曝光後，楊千霈也回應媒體當天就是找大家一起慶生，強調「原本就有些朋友在樓上，包含雙方經紀人也都在現場，卻被寫成這樣...」，堅決表示「當然不可能（發展）。」

同年同月楊千霈又被媒體爆出春風並不是她的真命天子，指她在拍拖的對象其實是建材小開Jeremy，男方外型帥氣，且也和她一樣離婚有小孩，好友陳志強還特地幫她舉辦生日派對，邀了包括Jeremy等十多位好友一同陪她吃飯、唱歌，讓兩人感情升溫，對此楊千霈做出回應，嚴厲斥責媒體子虛烏有的報導，對她及親友的生活已致不便及負面影響。

雖然結束了一段婚姻，也沒有她親口承認的新戀情，但楊千霈去年為宣傳舞台劇《倒數婚姻》上節目時，透露自己未來還是會相信愛情，也認為一段感情到後面一定希望可以開花結果，有小孩、也需要有個爸爸，即便他是繼父都好，「我以前每一段戀情都是想認真談，想到最後的。」現在擇偶條件，則開出「肯定是希望可以愛我、加愛我的孩子，先接受他們，愛屋及烏，愛我的爸爸媽媽、家人」的條件。

※提醒您，酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，有害健康。未滿十八歲禁止飲酒。

剛剛
剛剛
24分鐘前0

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

53分鐘前38

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

56分鐘前0

柯震東、安以軒都來了！楊千霈43歲慶生趴　不見去年慶生夥伴春風

1小時前2

小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光！大秀性感長腿宣告回歸主持

1小時前718

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

1小時前3

董至成誇口「1年花300萬」資助兒留美　遭爆吹牛沒給錢

6小時前23

盲測香水竟秒選「小三味」！周曉涵特調狂放香氣　何如芸笑虧：一堆人想當囚犯

7小時前3

耗時7年零AI！金馬神作《世外》團隊來台　暖吐死後世界「全為亡祖父」

7小時前33

「台灣影評人協會獎」入圍名單曝！《大濛》狂攬5項　翁倩玉、陳意涵爭影后

8小時前4

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

