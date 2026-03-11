許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

▲上月大S紀念雕像揭幕，眾星好友都來參加。（翻攝自臉書）



圖文／鏡週刊

許雅鈞一邊分享照片，一邊向女粉絲說「大S真的超慘的」，女粉絲難過表示，「姐姐是被汪渣母子網暴死的，感冒只是壓死她最後一根稻草，姐姐去世我天天發聲，春節都說不出來話，他們酸辣粉水軍說我是你們徐家派來的，罵我台獨、死綠茶」，許雅鈞則安慰粉絲「我都跟我家人說也不要想太多把自己做好就好，把自己的生活顧好就好」，並問對方是台灣人嗎？女粉絲回說「是的，台北人，姐夫，我在北京學習大陸法律。」

法律世家的許雅鈞立刻搬出家世背景說「我媽媽、我妹妹都是律師，但是我妹妹不喜歡當律師，後來改行」，從照片可看出，該名粉絲長相清秀，濃眉大眼、有著一張櫻桃小嘴，略微神似羅志祥前女友周揚青，沒想到女粉絲因為太興奮，將她和許雅鈞的對話截圖傳到了粉絲群裡，一方面炫耀一方面想要請大家幫忙鑑定是否是詐騙集團？ 也因此惹得其他粉絲不高興，認為許雅鈞竟然利用大S搭訕網友。

▲過去徐家人只要聚會，小S（左二）和S媽（中）經常都是喝到茫的狀態。（翻攝自小S徐熙娣臉書）



有粉絲本想將照片截圖後傳給徐家人，試圖讓小S得知此事以警告她老公不要再有這種行為，也因此許雅鈞得知自己撩妹行徑曝光後，立刻惱羞成怒，罵該女粉說「妳連大S出殯的照片也傳出去，真的很離譜，妳完全不可靠，拉黑了！」不過許雅鈞因此在ASOS的粉絲群組中引起公憤，然後網路搭訕意圖私約一事也曝光。



