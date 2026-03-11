小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光！大秀性感長腿宣告回歸主持

▲請假一年宣布復工的小S，在拍攝時如行雲流水般擺出一連串嫵媚表情與性感Pose。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

徐熙娣（小S）去年2月在姊姊徐熙媛（大S）離世後暫別螢光幕，向主持節目《小姐不熙娣》告假並全面停工。所屬電視台日前宣布她將於2026年3月重返主持崗位，小S也在社群發文感謝代班主持人辛勞，並坦言需要一段「重新適應期」，為復出做好心理準備。時報周刊CTWANT果真在3月5日捕捉到小S開工的迷人身影，氣色大好的她露出性感大長腿宣告回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下午近3點，終於見到小S本尊下車拍照，在攝影師引導下，在大樓旁角落拍攝一連串極具她個人風格的性感照片。（圖／本刊攝影組）

▲拍攝中小S不時開懷大笑，看來心情相當不錯。（本刊攝影組）

▲接著小S換上黑色皮衣搭配紅色高跟鞋，繼續在門口拍攝，拍攝結束後雙手合十相當有禮貌跟工作人員道謝。（圖／本刊攝影組）

▲拍完照後，小S滿臉笑意換下高跟鞋準備去下一個點繼續工作。（圖／本刊攝影組）

經過狗仔多日守候，本刊終於在3月5日直擊小S座車離開住處，車隊途中與其他車輛會合後，於中午12點19分停靠在台北市美麗華附近一處豪宅路邊，在物業管理人員引導下，所有車輛魚貫駛入停車場。如此低調的安排，讓人推測小S應就在黑色廂型車內。而稍早狗仔更直擊《小姐不熙娣》製作人陳彥銘（B2），還有幾名手持攝影機，以及身穿該節目字樣上衣的工作人員下車。不久後，又有數名年輕健壯的男子在豪宅門口等候，同樣是由穿著節目上衣的女子出面接應入內。

下午2點半左右，B2乘坐的灰色廂型車先行離開，隨後梁赫群、潘若迪等人也陸續離去。幾分鐘後，疑似小S乘坐的黑色廂型車再度駛出豪宅。2點50分，車輛抵達《小姐不熙娣》製作公司泰坦星文創，此時終於見到小S本尊下車。

▲小S雖為品牌發文，但被認為是正式向粉絲宣告即將回歸。（圖／翻攝自小S臉書）

真人現身的小S隨後在攝影師引導下，在大樓旁角落拍攝極具她個人風格的性感照片。即使沒有太多指示，小S仍行雲流水般擺出一連串嫵媚表情與性感Pose。接著小S換上黑色皮衣搭配紅色高跟鞋，繼續在門口拍攝影片，對著鏡頭雙手合十並深深鞠躬，之後換上拖鞋上車前往下一個拍攝地點。種種跡象來看，當天應是節目拍攝工作，也象徵她正式回歸節目主持崗位。而近日東森頻道已經強打小S即將回歸的預告影片，想念小S的觀眾終於不用再等了！

▲近日東森頻道上已強打小S即將回到《小姐不熙娣》節目的預告。（圖／翻攝自東森綜合台）

延伸閱讀

▸ 小姐回熙娣2／獨家直擊！紅毯大排場遭派翠克突襲「強抱」 小S復工展現驚人體力

▸ 直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日 不見去年慶生夥伴春風蹤影

▸ 原始連結