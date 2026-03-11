ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光！大秀性感長腿宣告回歸主持

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲請假一年宣布復工的小S，在拍攝時如行雲流水般擺出一連串嫵媚表情與性感Pose。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

徐熙娣（小S）去年2月在姊姊徐熙媛（大S）離世後暫別螢光幕，向主持節目《小姐不熙娣》告假並全面停工。所屬電視台日前宣布她將於2026年3月重返主持崗位，小S也在社群發文感謝代班主持人辛勞，並坦言需要一段「重新適應期」，為復出做好心理準備。時報周刊CTWANT果真在3月5日捕捉到小S開工的迷人身影，氣色大好的她露出性感大長腿宣告回歸。

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下午近3點，終於見到小S本尊下車拍照，在攝影師引導下，在大樓旁角落拍攝一連串極具她個人風格的性感照片。（圖／本刊攝影組）

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲拍攝中小S不時開懷大笑，看來心情相當不錯。（本刊攝影組）

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲接著小S換上黑色皮衣搭配紅色高跟鞋，繼續在門口拍攝，拍攝結束後雙手合十相當有禮貌跟工作人員道謝。（圖／本刊攝影組）

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲拍完照後，小S滿臉笑意換下高跟鞋準備去下一個點繼續工作。（圖／本刊攝影組）

經過狗仔多日守候，本刊終於在3月5日直擊小S座車離開住處，車隊途中與其他車輛會合後，於中午12點19分停靠在台北市美麗華附近一處豪宅路邊，在物業管理人員引導下，所有車輛魚貫駛入停車場。如此低調的安排，讓人推測小S應就在黑色廂型車內。而稍早狗仔更直擊《小姐不熙娣》製作人陳彥銘（B2），還有幾名手持攝影機，以及身穿該節目字樣上衣的工作人員下車。不久後，又有數名年輕健壯的男子在豪宅門口等候，同樣是由穿著節目上衣的女子出面接應入內。

下午2點半左右，B2乘坐的灰色廂型車先行離開，隨後梁赫群、潘若迪等人也陸續離去。幾分鐘後，疑似小S乘坐的黑色廂型車再度駛出豪宅。2點50分，車輛抵達《小姐不熙娣》製作公司泰坦星文創，此時終於見到小S本尊下車。

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲小S雖為品牌發文，但被認為是正式向粉絲宣告即將回歸。（圖／翻攝自小S臉書）

真人現身的小S隨後在攝影師引導下，在大樓旁角落拍攝極具她個人風格的性感照片。即使沒有太多指示，小S仍行雲流水般擺出一連串嫵媚表情與性感Pose。接著小S換上黑色皮衣搭配紅色高跟鞋，繼續在門口拍攝影片，對著鏡頭雙手合十並深深鞠躬，之後換上拖鞋上車前往下一個拍攝地點。種種跡象來看，當天應是節目拍攝工作，也象徵她正式回歸節目主持崗位。而近日東森頻道已經強打小S即將回歸的預告影片，想念小S的觀眾終於不用再等了！

小姐回熙娣1／獨家直擊！小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光　大秀性感長腿宣告回歸主持

▲近日東森頻道上已強打小S即將回到《小姐不熙娣》節目的預告。（圖／翻攝自東森綜合台）

 

延伸閱讀
小姐回熙娣2／獨家直擊！紅毯大排場遭派翠克突襲「強抱」　小S復工展現驚人體力
直擊／楊千霈眾星友相伴慶43歲生日　不見去年慶生夥伴春風蹤影
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

21小時前

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

1小時前

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

9小時前

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

11小時前

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

52分鐘前

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

9小時前

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

8小時前

陸元琪深夜悼袁惟仁　見兒別「綠色外星人」忍淚：我真的都放下了

陸元琪深夜悼袁惟仁　見兒別「綠色外星人」忍淚：我真的都放下了

8小時前

差1天痛失年度票房冠軍！林柏宏看《陽光》哭光面紙　喊話廠商：牙齒有空位

差1天痛失年度票房冠軍！林柏宏看《陽光》哭光面紙　喊話廠商：牙齒有空位

8小時前

Joeman終於看了《天機試煉場》！　對比《靈能挑戰》曝差異：蠻敬佩

Joeman終於看了《天機試煉場》！　對比《靈能挑戰》曝差異：蠻敬佩

8小時前

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

19小時前

陸元琪〈夢醒了〉送袁惟仁最後一程　喊話兒女：會替把拔守護你們

陸元琪〈夢醒了〉送袁惟仁最後一程　喊話兒女：會替把拔守護你們

12小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天
袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」

張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

看更多

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

52分鐘前38

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

55分鐘前0

柯震東、安以軒都來了！楊千霈43歲慶生趴　不見去年慶生夥伴春風

1小時前2

小S低調復工《不熙娣》首日畫面曝光！大秀性感長腿宣告回歸主持

1小時前718

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

1小時前3

董至成誇口「1年花300萬」資助兒留美　遭爆吹牛沒給錢

6小時前23

盲測香水竟秒選「小三味」！周曉涵特調狂放香氣　何如芸笑虧：一堆人想當囚犯

7小時前3

耗時7年零AI！金馬神作《世外》團隊來台　暖吐死後世界「全為亡祖父」

7小時前33

「台灣影評人協會獎」入圍名單曝！《大濛》狂攬5項　翁倩玉、陳意涵爭影后

8小時前4

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    21小時前165
  2. 小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」
    1小時前1212
  3. 「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動
    9小時前107
  4. 張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉
    11小時前1
  5. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    52分鐘前67
  6. 織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思
    9小時前63
  7. 鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔
    8小時前4
  8. 陸元琪深夜悼袁惟仁：我真的都放下了
    8小時前65
  9. 林柏宏「痛失票房冠軍」哭爆
    8小時前
  10. Joeman終於看了《天機試煉場》！對比《靈能》曝差異
    8小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合