小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

圖文／鏡週刊

小S（徐熙娣）和大她8歲的許雅鈞結婚至今20年，多年來許雅鈞桃色花邊不斷，甚至一度網路瘋傳他上海有私生子，但小S永遠保持一貫力挺態度，甚至曾脫口「肉體出軌還好」；結果去年小S遭受喪姐之痛，許雅鈞卻趁粉絲們都相當關心徐家之際，利用微信搭訕大S的正妹女粉絲邀約見面，甚至為了證實自己的身分，將大S（徐熙媛）的出殯照傳給對方，不惜出賣大姨子的隱私而婚外私約女生。

大S去年2月2日病逝於日本，消息在隔天傳出後在兩岸三地炸鍋，粉絲們更是無法接受，當時大S的前婆婆張蘭在網路上的各式言論除了挨批狠吃人血饅頭，也引起台灣和中國大陸網友對立互罵。沒想到有一天許雅鈞突然私訊一名20多歲的大S女粉絲，謝謝對方一直替徐家說話，得知對方是在北京念書的台灣人之後，還說回來台灣要請她吃飯，如果有去北京的話再找她。

▲許雅鈞用微信搭訕大S粉絲邀約見面，為取信粉絲，竟傳大S出殯現場照片，證明自己身分。（示意畫面）



▲小S（右二）和許雅鈞（左二）育有3個女兒，如今都已出落得亭亭玉立。（翻攝自小S徐熙娣臉書）



據本刊取得的對話截圖紀錄內容，許雅鈞為了證實身分，將去年3月大S出殯當天的照片傳給粉絲，可見大S的墓碑插滿白色花束，周圍用白布圍住，放置著數個她和具俊曄的相框，一旁還放著一個木製方盒，疑似是大S的骨灰罈。許雅鈞向對方說「這張照片不可能有人有了吧」，女粉絲激動回覆流淚貼圖說「對對對」「感覺像做夢一樣」「您昨天不是還不方便透露是誰嗎，今天激動我說不出話來了！我感覺像作夢一樣，追星追到姐姐的老公主動留言了！」許雅鈞還提醒她說「這是送大S的最後一天，千萬不要傳出去」。

回應

本刊傳訊詢問許雅鈞是否有跟女粉絲對話，並將截圖出示，他已讀不回，至截稿前都未有回應。



