陸元琪深夜悼袁惟仁　見兒別「綠色外星人」忍淚：我真的都放下了

記者蔡宜芳／綜合報導

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）的告別式於10日舉行，他的前妻陸元琪也冒著低溫細雨，親赴靈堂送別。稍早，陸元琪於社群發文，坦言內心百感交集，為了不留遺憾，她承諾會代為守護兒女，並帶著過往的回憶與感謝放下恩怨，堅強表示：「我跟孩子們都會好好的。」

▲袁惟仁告別式於10日舉行。（圖／記者周宸亘攝）

陸元琪表示，她一大早目送孩子們出門參加家祭，自己則決定晚點再到場，「家祭留給家人，不打擾。」她在塞車路上，便開始隔空對袁惟仁喊話，希望對方不要帶著遺憾與愧疚，「安心的去當一個可愛的胖天使。」在進入靈堂前，她坦言內心極度忐忑，是提起了巨大的勇氣，才決定送最後一程，「我想在最後看著、陪著孩子們送祢，也讓祢看見，我真的都放下了。」

▲▼陸元琪分享家庭舊照。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪提到，她注意到兒子的領口夾著「綠色外星人調音器」，那正是袁惟仁生前的最愛，「我們都記得，孩子們之前因為想念祢，還去多買了幾個一樣的留在家裡。」陸元琪透露，一家人平常也會聽袁惟仁愛的歌、買他愛的巧克力，甚至去吃他最愛的滷肉飯，「今天真的跟祢道別了，沒有一個人會知道我現在心裡的感受，因為我到此時此刻都還整理不好......」

陸元琪表示，她在離開殯儀館後，思考著袁惟仁會希望自己做什麼，「第一直覺是…孩子們最近瘦太多了…買菜去！祢一定希望我把孩子們的肉肉養回來對吧…」她也對袁惟仁喊話：「祢走後我要努力讓家裡的幸福感更濃厚，祢放心，我會做到的。」

▲陸元琪10日現身袁惟仁的告別式。（圖／記者周宸亘攝）

最後，陸元琪感謝袁惟仁讓自己變得更勇敢，也讓她明白人生中沒有什麼是放不下的，希望袁惟仁要記得多多到她和孩子的夢中探望。她也特別向守候在靈堂的媒體致謝，解釋說因心情雜亂，才選擇不多話，「但你們的關心我都放心裡，謝謝大家。」

【陸元琪社群全文】

今天好冷 下著雨

明明是春天了

祢怎麼讓今天的氣溫變得那麼濕 那麼冷..

一大早就看著孩子們睡眠不足的出門送祢最後一程

而我 我已決定晚點到

家祭留給家人 不打擾

塞車的路上我已開始跟祢說話..

要放心喔！

我會幫祢繼續守護我們的孩子們

我會幫祢給孩子們更多愛

不要帶著遺憾

更不要帶著愧疚

安心的去當一個可愛的胖天使

這一路很鬧

有愛 有氣 有轉不過的彎

回憶裡有祢帶著我去夏威夷

回憶裡有很多很甜蜜恩愛的畫面

回憶裡也有陰雨嘩啦啦加閃電的畫面..

但現在我們只記得祢帶給我們的好

帶著祢曾經的好

繼續好好的走下去

進靈堂時的我心跳聲大到像在打鼓

我是提起很大的勇氣才去送祢最後一程的

不想有遺憾

我想在最後看著 陪著孩子們送祢

也讓祢看見 我真的都放下了

謝謝祢的好朋友們在我身邊照顧我

謝謝祢的好朋友們幫助孩子們所有繁瑣的細節

看見兒子脖子上夾的綠色外星人嗎

記不記得那是祢最愛的調音器？

我們都記得

孩子們之前因為想念祢

還去多買了幾個一樣的留在家裡

偶爾我們會聽祢喜歡的歌曲

買祢喜歡的巧克力

吃祢最愛的滷肉飯

今天 真的跟祢道別了

沒有一個人會知道我現在心裡的感受

因為我到此時此刻都還整理不好..

離開二殯後

我想著…祢會想要我現在去做什麼？

第一直覺是…孩子們最近瘦太多了..

買 菜 去！

祢一定希望我把孩子們的肉肉養回來對吧…

我知道 祢走後我要努力讓家裡的幸福感更濃厚

祢放心

我會做到的。

嗨…當年每天晚上來我店裡喝啤酒等我下班的小胖

謝謝祢 讓我變得更勇敢了

謝謝祢讓我知道

人生沒有什麼放不下的

我跟孩子們都會好好的

記得要常常回來我們的夢裡喔

在這邊也謝謝所有的媒體朋友們

今天辛苦你們了

心情有點亂

所以我選擇不多話

但你們的關心我都放心裡

謝謝大家