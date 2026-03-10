Joeman終於看了《天機試煉場》！　對比《靈能挑戰》曝差異：蠻敬佩

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓靈媒綜藝節目《天機試煉場》近來掀起熱潮，也有不少網友聯想到先前由YouTuber製作的《靈能的挑戰》。對此，Joeman 10日透露自己看完了《天機試煉場》，並分享觀後感想，直說「如果真有台灣版我一定看」。

▲《天機試煉場》掀起熱烈話題。（圖／翻攝自Disney+）

Joeman表示，自己上個月被許多網友標記要求觀看《天機試煉場》，原本嘴巴說不期待，結果最後卻直接熬夜追完，「看了《天機試煉場》的開場才恍然大悟為何大家會tag我，因為就跟《靈能的挑戰》很像。」不過，他也指出兩檔節目有很多差異，「例如場景布置跟細節更加奢華，還請到49人PK，不愧是Disney+充滿銀彈的實境秀！」

▲Joeman熬夜追完《天機試煉場》。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman也觀察到兩地文化差異，韓國以巫師為主，「跟華人命理界主流的紫微斗數不同，可以感受到韓國獨特的巫師文化，甚至有老師是看足相的！竟然看腳也能算命！」

▲Joeman製作的《靈能的挑戰》也曾引發高度關注。（圖／翻攝自Facebook／靈能的挑戰）

Joeman坦言，過去製作《靈能的挑戰》遇到不少困難，所以他對《天機試煉場》製作組的執行力深表敬佩。他特別提到最感到震撼的一幕，是在最後一集中，委託人的妻子直接附身到巫師身上、抱著委託人哭，交代對方要好好活下去，「當下氛圍看得真的蠻感動但又毛骨悚然的，人真的要把握當下呀（就像台積電500時應該all in）。」

▲Joeman對於《天機試煉場》最後一集感到震撼。（圖／翻攝自Disney+）

隨著《天機試煉場》討論度爆棚，有傳將製作海外版本。對此，Joeman滿心期待地表示：「如果真有台灣版，我一定準時收看！」也引網友留言說：「台版應該Disney+要找九妹再上戰場！」

