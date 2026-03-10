「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

記者葉文正／台北報導

昨日在社群平台 Threads 與 Dcard 上出現幾篇網友發文，指出3/4（四）台北西門町街頭驚見一頂神秘帳篷，其視覺效果與日本知名成人企劃「魔鏡號」相同，根據目擊者描述，帳篷外觀有著壞壞魔鏡帳的字眼，吸引好奇路人圍觀，現場不時可見穿著火辣的女子進出帳篷，讓不少人產生聯想，甚至留言討論：「是我想的那種嗎？」、「這裡是在拍片？」，該帳篷也被網友戲稱為台版魔鏡帳，進一步引起網友們的熱議瘋傳。

▲擁有F罩杯好身材的她 出道後隨即成為台灣高人氣女優。（圖／翻攝自梁冪ig）

據貼文中的圖片顯示，魔鏡帳雖然外觀看似為一般帳篷搭建，但神秘的拍攝行為與性感女子出入仍引發大量聯想與遐想，瞬間湧入不少網友互動：「魔鏡號平替版出現在西門？」「我剛剛也經過！真的有人進去了耶」、「誰是女主角？有影片嗎？」、「這樣拍片也太刺激了吧！」甚至有網友直接發現，這其實是一場正在進行的迷片拍攝，引爆社群熱潮，並有眼尖網友更指出，相關影片應該會在成人直播平台釋出，讓事件真相逐漸明朗化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擁有F罩杯好身材梁冪成為人氣女優。（圖／翻攝自梁冪ig）

經過網友留言得知，該帳篷拍攝行動確為台灣成人直播平台「壞壞 WhyWhy」所策劃的特別實境企劃，而出入帳篷的火辣女子則為本土知名 AV 女神「梁冪」，為此次魔鏡帳企劃第一人，帳篷以快閃形式出現在人潮洶湧的西門町與圓山花博等元宵燈會地點，利用封閉式設計營造刺激神秘氛圍，引起現場與網路上的雙重話題，梁冪也在個人 Instagram 上發出拍攝時的性感Reels與限動，畫面與文字皆十分大膽，吸引粉絲轉發關注，據悉該次拍攝的完整版迷片，將

於壞壞 WhyWhy 平台獨家上架。

梁冪憑藉高顏值與 F 罩杯的火辣身材迅速竄紅，在成人影視領域累積多部話題作品，以人妻系的性感魅力與軟糯溫柔、帶點奶氣的嗓音吸引大批粉絲，此次快閃拍攝事件，再度讓她成為社群熱搜焦點，不少網友直呼：「現場根本像電影情節！」，對此她也大方表示：「其實我一直想嘗試更有挑戰性的拍攝方式，街頭實境真的很刺激，看到大家這麼熱烈討論，我反而更興奮，只要是突破自己、讓觀眾有新鮮感的企劃，我都願意挑戰。」並後續透露會持續在WHyWhy平台進行直播，與粉絲分享這次拍攝的幕後故事與過程細節，讓話題持續延燒。