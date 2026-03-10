織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

記者蔡宜芳／綜合報導

人氣漫畫家織織在2024年底證實懷孕，並於去年6月平安生下寶寶。升格當人母已經9個月的她，10日透露自己在產後罹患皮膚炎，但疤痕至今都尚未消失，引不少網友心疼直說「太辛苦了」。

▲織織在去年升格當人母。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

一名網友日前發文講述女性生產後可能面臨的身體變化，勸說「沒生小孩的，千萬不要生小孩」。對此，織織在該貼文下留言說：「你少提到免疫系統的崩潰。」她透露，自己從懷孕開始，全身就飽受異位性皮膚炎的困擾，嚴重時，連臉都會腫起來，「期間因為保護胎兒，還不能正常用藥，只能苟延殘喘地吃一些低劑量效果的中西藥。」

織織也附上自己產後一個月的照片，只見她身上布滿深紅色的疤，幾乎沒有一處完好的皮膚。織織表示，自己的疤痕到現在都還沒有消除，提醒說：「想懷孕但有皮膚免疫問題的媽媽要仔細斟酌。」引網友紛紛表示「真的辛苦了，媽媽們都很偉大」、「天啊...太辛苦了吧，竟然會復發得這麼嚴重」、「織織真的好勇敢」。

▲織織從懷孕開始就飽受異位性皮膚炎的困擾。（圖／翻攝自Threads／chichinote）