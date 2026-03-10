李洪基將合體李昇基來台開唱！　嘴甜告白：讓你們看到我還是一樣

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND主唱李洪基，將與藝人李昇基攜手舉辦聯合演唱會「2026 OURIS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」，4月4日於高雄流行音樂中心登場，這也是兩人首次在海外合體開唱，截然不同的聲線同台交會，讓粉絲格外期待舞台火花。李洪基形容兩人合作是「音樂最有趣的地方，就是碰撞」。

▲李洪基。（圖／SYL TW提供）

李洪基表示，演唱會與以往在節目《不朽的名曲2》的舞台不同，不只是集中爆發，而是情緒逐步累積，從開場到尾聲都有起伏與節奏。他透露，演出中可能重新編曲、安排對唱或交換彼此代表作，讓粉絲聽到不同版本的歌曲。對於這次合作，他認為「不同風格真正融合時，會創造出更有層次的音樂」，也希望舞台呈現「差異中的平衡」。

談及高雄演出，李洪基說自己很喜歡這座城市的節奏，飛抵後整體氛圍放慢，台下的熱情與專注感讓他更容易投入演出。他笑說：「該瘋的時候一起瘋，該安靜的時候就安靜地聽我唱。」並強調會把屬於自己的聲音、情緒與能量完整帶到舞台上，希望與粉絲共同完成這場演出。

李洪基表示，「只要想到要跟大家見面，我還是會很期待。」興奮透露這場演出對他來說，是第一次、也是很特別的一次，「雖然這次只有我一個人來，沒有和FTISLAND成員一起，說實話是有點可惜。但也因為是我一個人，我會把屬於李洪基的聲音、情緒、能量，全都帶上台。我會讓你們看到，我還是一樣，用盡全力唱歌的李洪基。」門票分為6680、5880、4880、3880元，目前已在年代售票系統熱賣中。