許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

「台灣影評人協會獎」入圍名單曝！《大濛》狂攬5項　翁倩玉、陳意涵爭影后

記者蕭采薇／台北報導

「第七屆台灣影評人協會獎」正式揭曉入圍名單！經過評審激烈討論與投票，從2025年於台灣院線上映的國片中，評選出最佳影片、導演、編劇及男、女演員等5項大獎入圍者。本屆入圍大贏家由陳玉勳執導的《大濛》與鄒時擎的《左撇子女孩》雙雙以5項提名傲視群雄；而《白衣蒼狗》與《我家的事》則以4項入圍緊追在後。這份名單不僅展現了台灣電影的多元爆發力，各項目的「神仙打架」陣容更是讓影迷直呼期待。

▲第七屆台灣影評人協會獎入圍名單。（圖／台灣影評人協會提供）

▲《陽光女子合唱團》翁倩玉、陳意涵。（圖／台灣影評人協會提供）

舒淇初執導筒超狂！《女孩》強勢問鼎導演、編劇

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年入圍名單中最大亮點之一，莫過於金馬影后舒淇首度轉戰幕後、執導的劇情長片《女孩》。她以細膩且私密的女性視角，深掘成長過程中的傷痕，初試啼聲便展現出極具個人風格的創作能量，一舉入圍「最佳導演」與「最佳編劇」兩項大獎，完美詮釋「演而優則導」。而在導演獎項中，她將迎戰以《大濛》展現深厚人文關懷的陳玉勳、刻畫寫實情感的《左撇子女孩》鄒時擎，以及交出史詩紀錄片《由島至島》的廖克發與直視移工處境《白衣蒼狗》的曾威量。

▲第七屆台灣影評人協會獎入圍名單。（圖／台灣影評人協會提供）

▲《大濛》9m88、方郁婷、柯煒林。（圖／台灣影評人協會提供）

影后死亡之組！翁倩玉、陳意涵「網內互打」對決9m88

本屆演員獎項可說是「世代交替」與「跨界挑戰」的殘酷舞台。最佳女演員項目更因評審票數相同，罕見破例讓6位女星同時入圍！台灣影史票房冠軍《陽光女子合唱團》表現亮眼，資深影后翁倩玉與陳意涵雙雙入圍，上演精彩的「網內互打」。她們將對上《女孩》中影歌雙棲的9m88、《大濛》天才少女方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛，以及憑《我家的事》奪下北影影后的高伊玲，老中青三代演技大對決，堪稱超強「死亡之組」。

▲第七屆台灣影評人協會獎入圍名單。（圖／台灣影評人協會提供）

▲《大濛》方郁婷。（圖／台灣影評人協會提供）

最佳影片雅俗兼備！曾敬驊、黃鐙輝跨世代爭影帝

最佳男演員的競爭同樣白熱化，台灣中生代實力派《我家的事》藍葦華、《左撇子女孩》黃鐙輝，以及表現愈發成熟的新生代男星曾敬驊，將迎戰兩位實力堅強的跨國過江龍——《大濛》的香港人氣演員柯煒林，以及《白衣蒼狗》的泰國演員萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），5人將以截然不同的銀幕魅力爭奪影帝寶座。而在最高榮譽「最佳影片」中，劇情片《大濛》、《左撇子女孩》、《白衣蒼狗》將與紀錄片《大風之島》、《由島至島》同台廝殺，正式得獎名單預計於近期公布。

▲第七屆台灣影評人協會獎入圍名單。（圖／台灣影評人協會提供）

▲《我家的事》曾敬驊。（圖／台灣影評人協會提供）

「第七屆台灣影評人協會獎」正式揭曉入圍名單

【最佳影片】
《大濛》
《大風之島》
《白衣蒼狗》
《由島至島》
《左撇子女孩》
 
【最佳導演】
陳玉勳《大濛》
舒淇《女孩》
曾威量《白衣蒼狗》
廖克發《由島至島》
鄒時擎《左撇子女孩》
 
【最佳編劇】
陳玉勳《大濛》
舒淇《女孩》
曾威量《白衣蒼狗》
鄒時擎＆西恩．貝克（Sean Baker）《左撇子女孩》
潘客印《我家的事》
 
【最佳男演員】
柯煒林《大濛》
萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）《白衣蒼狗》
黃鐙輝《左撇子女孩》
曾敬驊《我家的事》
藍葦華《我家的事》
 
【最佳女演員】
9m88《女孩》
方郁婷《大濛》
馬士媛《左撇子女孩》
高伊玲《我家的事》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
陳意涵《陽光女子合唱團》

 

關鍵字

台灣影評人協會獎

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

