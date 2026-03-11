盲測香水竟秒選「小三味」！周曉涵特調狂放香氣　何如芸笑虧：一堆人想當囚犯

記者蕭采薇／台北報導

改編自鄧惠文醫師同名著作、連續三年好評完售的舞台劇《婚內失戀》，即將在2026年4月於水源劇場迎來最終的「封箱演出」！這次除了原班人馬，更重磅推出「星光演員場」，集結柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如等豪華影視卡司。有別於以往，封箱場破天荒打造沉浸式「香水劇場」，將食物氣味與特調香氛完美融入演出現場。

▲《婚內失戀》何如芸、周曉涵、項婕如體驗調香。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）



盲測竟秒選「小三味」！周曉涵特調狂放香氣網暴動

劇中分別詮釋婚齡30年、15年與5年的何如芸、周曉涵與項婕如，日前特別為呼應「香水劇場」去體驗調香課程。調香老師透露，透過長期數據分析，甚至能歸納出「小三」與「正宮」偏好的香氣類型。有趣的是，現場盲測兩款香水時，三人竟然都不約而同地更喜歡被歸類為「小三偏好」的魅惑香氣，讓她們又驚又笑，直呼也很好奇「暖男與渣男會是什麼味道」。

▲何如芸調出濃厚馥郁的花香調，表示單一味道比較能讓人一聞便記住她。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

在調製專屬香水時，三人也展現了截然不同的性格。項婕如選擇沉穩中性的木質調；何如芸則偏愛濃厚馥郁的玫瑰花香，霸氣表示單一味道最能讓人記住，「我希望即使分手很久，前男友聞到這個味道都還會想起我！」周曉涵則揉合花香與皮革氣息，帶點野性與大女人氣場，並將其命名為「愛的囚犯」，惹得何如芸立刻打趣笑虧：「我相信很多人想做妳的囚犯！」

柯叔元笑虧「兩人破百歲」秒挨打！台上現煮泡麵逼瘋觀眾

劇組的好感情也延續到了元宵節的線上直播，導演吳維緯率領六位星光場演員熱鬧互動。柯叔元一開場就調皮搗蛋，笑稱要「長幼有序」，故意從「年紀最小的何如芸」開始介紹，甚至在聊到劇中30年婚齡組別時，脫口一句「我們兩個加起來一百多歲」，立刻惹怒何如芸並慘遭輕打制止，嚇得他急忙澄清是在說劇中角色，逗趣互動笑翻全場。

▲周曉涵調出花香揉合皮革氣息的香氛，用英文為香水命名為「愛的囚犯」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

除了互虧日常，眾人也聊到排戲時最難忘的味道。由於舞台上真的會煎蛋、烤吐司甚至煮泡麵，現場四溢的食物香氣讓演員們直呼超崩潰，何如芸與蔡昌憲更雙雙認證「辛拉麵」的味道實在太搶戲，貼心提醒觀眾進劇場前「絕對要先吃飽」，以免看戲看到肚子餓。

五感直擊靈魂深處！首創沉浸式香氛還原「婚姻的酸楚」

從科學角度來看，嗅覺是唯一能直通大腦杏仁核、最容易喚起情緒與記憶的感官。導演吳維緯表示，整齣戲的核心就是「家的味道」，因此決定從嗅覺著手，讓觀眾一聞到咖啡或烤麵包香，就能瞬間被拉進一家人的生活日常。

▲項婕如選擇木質調作為基底，氣味沉穩中性，被讚「很她本人」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

這次封箱場更加碼推出兩款聯名香氛，下半場會噴灑融入雨天與苔蘚氣味的「婚姻之下」，帶領觀眾感受婚姻走到15年、30年後那種潮濕黏膩的氣息；上半場則會噴灑象徵戀愛酸甜交織的「愛情之上」。吳維緯感性形容，婚姻裡的愛情就像一杯「西西里檸檬氣泡咖啡」，有些酸苦也不全然甜美，隨著時間推移冰塊融化，味道變得微妙而複雜。這齣細膩描繪婚姻質變與掙扎的誠意之作，將邀請觀眾走進劇場，在煙火氣與香氣交織的空間裡，重新思考愛情的模樣。