耗時7年零AI！金馬神作《世外》團隊來台　暖吐死後世界「全為亡祖父」

記者蕭采薇／台北報導

榮獲金馬獎「最佳動畫片」肯定、橫掃全球影展的年度現象級動畫神作《世外》，導演吳啓忠與監製兼編劇楊寶文10日聯袂來台宣傳，大方分享這部歷時7年、耗資破8位數港幣的匠心鉅作。本片不僅強勢締造「香港影史動畫票房冠軍」等輝煌紀錄，更在下個月即將登場的香港金像獎中，以動畫片之姿狂攬最佳電影、最佳導演等8項大獎提名，寫下歷史新頁。

▲▼ 《世外》導演吳啓忠,監製,編劇楊寶文 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《世外》（左起）導演吳啓忠、監製兼編劇楊寶文。（圖／記者徐文彬攝）

鍾雪瑩奪金馬秒點頭「不漲價」！星夫妻隔空傳情爆火花

[廣告]請繼續往下閱讀...

集結金獎級華麗配音卡司也是本片一大亮點！導演吳啓忠透露，早在鍾雪瑩奪下金馬影后的隔天早上，雙方就約見面聊《世外》劇本，對方更是霸氣秒答應接下配音。導演笑說：「當下還問她會不會漲價，結果她人超好，說絕對不會！」

▲史上最萌陰間使者「小鬼」（中）在《世外》片中引渡亡魂、身負重任。（圖／甲上提供）

▲天女（右）管理世外的一切，由磁性女神謝安琪配音。（圖／甲上提供）

而片中的「黑天」及「天女」，則找來明星夫妻檔張繼聰與謝安琪跨界獻聲。張繼聰不僅在劇本中加入許多爆笑即興金句，一句「我想到都頭疼了，但我沒有頭！」讓全場噴笑。有趣的是，夫妻倆其實是一前一後分開錄音，僅能透過耳機「隔空對話」，但絕佳默契仍讓監製大讚：「感覺他們平常在家聊天就是這個節奏！」

▲史上最萌陰間使者「小鬼」（中）在《世外》片中引渡亡魂、身負重任。（圖／甲上提供）

▲武功高強的黑天（右）幽默風趣，是全片炒熱氣氛擔當。（圖／甲上提供）

耗時7年零AI全手繪！導演淚吐死後世界「全為亡祖父」

面對AI技術狂潮，《世外》團隊仍堅持耗時7年純手繪，勇闖「動畫界奧斯卡」法國安錫影展時，更讓全場400多位外國觀眾起立鼓掌，甚至有人哭到停不下來，連原著作者西條奈加看完都感動落淚。導演吳啓忠感性吐露，電影中對死後世界的想像，其實深深投射了對逝世爺爺的思念。

▲▼ 世外編劇,楊寶文 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《世外》監製兼編劇楊寶文。（圖／記者徐文彬攝）

楊寶文說：「我小學時爺爺離開，那是我人生很大的傷痛。拍這部片就像是把思念放進創作，我也帶著『小鬼』去給爺爺看過，告訴他這就是我的作品。」他表示續集劇本正在醞釀中，打趣說未來想導入國際化團隊24小時接力，打造更龐大的「世外宇宙」。

全台首創「隱藏墨水」海報！陽光一照秒浮現催淚彩蛋

為回饋台灣影迷的支持，片商這次祭出超狂巧思，特別推出全台首創運用「隱藏墨水」技術的首週特典「千年羈絆版」海報。只要透過陽光或紫外光照射，海報右上角就會立刻顯現主角小鬼留給小妹的「隱藏催淚訊息」！凡於3月13日至3月19日期間購買《世外》電影票，即可憑票根兌換這款極具紀念價值的海報。

▲▼ 《世外》導演吳啓忠 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《世外》導演吳啓忠。（圖／記者徐文彬攝）

 

