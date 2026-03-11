鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許志豪曬與羅志祥「兒時合照」
三月中旬「好運上門三大生肖」
爆復合謝欣穎！王柏傑給答案
記者蕭采薇／台北報導

大愛電視最新職人劇《以身相許》以探討「大體捐贈」為核心，帶出醫病與家屬間的生死掙扎。劇組近日舉行第二波卡司發布茶敘，邀請實力派演員鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍與吳碧蓮齊聚一堂。

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

雖然劇中充滿生離死別的揪心橋段，但戲外的演員們個個心境豁達，現場不僅大聊養生之道與開刀秘辛，氣氛更是溫馨爆笑，鄧志鴻甚至還難得加碼展現了他的招牌「腹語」特技。

廖慧珍歷經10小時大手術！醫傻眼「脂肪多難開」急問事賴銘偉

一向給人活潑開朗形象的廖慧珍，這次在劇中飾演極力反對丈夫捐贈大體的傳統妻子，看著劇中老伴被劃刀，她坦言入戲到「心如刀割」。有趣的是，她透露自己去年剛經歷一場長達10小時的重大手術，摘除子宮、卵巢，甚至因為皮下脂肪較厚，讓醫生忍不住直呼「很難開」。她更開玩笑自嘲，歷經這麼大的手術，「量一量體重竟然大概只瘦了三公斤而已！」

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

▲《以身相許》廖慧珍飾演大體捐贈者的家屬。（圖／大愛提供）

而劇中廖慧珍頻繁跑宮廟求問三太子，戲外的她在動刀前，也為了尋求心靈安定，特地跑去宮廟請教好友賴銘偉。她笑說，當時醫生明明告知病情有點嚴重，但賴銘偉卻擺出一副漫不經心的「皮樣」，隨口安撫她說沒事，讓她當下既緊張又懷疑地狂追問。所幸賴銘偉輕鬆保證「籤說一切都會否極泰來」，最終手術真的十分順利，化驗結果也一切良好。

鮑正芳吐離婚未帶走女兒留憾！

金鐘影后鮑正芳在劇中飾演化解衝突的關鍵「志工師姊」，探討生死間的遺憾。談到真實人生，她語出驚人地坦言，現實中對女兒抱有極大的虧欠。當年離婚時，因考量前夫家環境較好，並未將女兒帶在身邊，原以為父母的愛不會因為分開而減少，卻因無法頻繁接觸而產生了深深的心結。

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

▲《以身相許》鮑正芳飾演慈濟資深志工張慮怋，往生後也捐贈大體成為無語良師。（圖／大愛提供）

她藉此呼籲大眾，人生短暫，千萬不要糾結於害羞而抗拒溝通，應及時解開心結，才不會在生命終點留下痛楚。走出陰霾的她也霸氣宣誓，現在不開心的事絕不停留超過三分鐘，唯一的人生目標就是要「健康活到100歲」。

76歲鄧志鴻甜認「妻管嚴」

此外，高齡76歲的鄧志鴻在戲裡演出讓人咬牙切齒的頑固老兵，戲外卻是個超幸福的「妻管嚴」。65歲才走入婚姻的他，笑稱現在從穿搭到三餐全由太太操盤，直呼這是「上帝給的功課」。

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

▲《以身相許》鄧志鴻，飾演模擬醫學中心遺體捐贈組組長張純樸的父親。（圖／大愛提供）

老當益壯的他甚至自封主業是「打籃球」，能跟20多歲的小伙子打全場，還搞笑透露年輕人看他這把年紀都不敢隨便衝撞，讓他能好整以暇地在外線投三分球。而劇中飾演范逸臣母親的吳碧蓮，則分享自己對子女貫徹「18歲放生主義」，給予孩子絕對的自由。《以身相許》將於3月25日起，週一至週五每晚八點於大愛頻道與YouTube同步播出。

▲《以身相許》（左起）吳碧蓮、鮑正芳、鄧志鴻、廖慧珍。（圖／大愛提供）

▲《以身相許》吳碧蓮，飾演大體處理技術員陳鴻彬的母親。（圖／大愛提供）

 

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

